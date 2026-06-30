Julián Quiñones resuena en el Mundial 2026: Gol y asistencia contra Ecuador; huele los octavos

El delantero nacido en Colombia en el municipio de Magüí Payán, Nariño, sigue firmando una actuación histórica en el Mundial 2026 vistiendo la camiseta de la Selección México. El nariñense Julián Quiñones vuelve a colocar el Estadio Azteca a sus pies tras abrir el marcador en el juego definitivo ante Ecuador.

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Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped del Estadio Azteca, comenzando desde la titular en un tándem con Raúl Jiménez, el nariñense guió la ofensiva del Tri en los primeros minutos y quebró a una Ecuador que llegaba envalentonada tras la victoria ante Alemania.

La afición colombiana también sigue de cerca el impacto del jugador en la máxima cita orbital, mientras el cuerpo técnico azteca rinde elogios por su determinante nivel deportivo. Un excelente remate fusiló al portero Hernán Galíndez sobre el minuto 22 de la primera parte.

La jugada es una espectacular secuencia y un recital de cómo se debe finalizar la jugada cuando se quita la pelota a un equipo que está con líneas adelantadas. Roberto Alvarado recuperó una pelota cuando los ecuatorianos esperaban filtrar el balón para su eje de ataque. Julián Quiñones, totalmente habilitado, marcó la asistencia y el colombiano soltó la diagonal hacia adentro para rematar con mucha fuerza.

¡GOLAZO DE MÉXICO!



Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HHePHePLH6 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Julián Quiñones ya es fundamental en México. El atacante asistió a la Copa del Mundo, siendo el máximo goleador de clubes entre los convocados tras su espectacular temporada en el fútbol de Arabia Saudita y ahora responde a la confianza de Javier Aguirre con tres goles y dos asistencias en la Copa del Mundo.

Asistencia para sentenciar a Ecuador en el Azteca

Por si fuera poco, sobre el minuto 31 cayó el segundo de México ante Ecuador, que casi que sentencia la serie de 16avos. Su compañero en ataque, Raúl Jiménez, aprovechó un gran pase de Julián Quiñones luego de otra recuperación clave en la misma zona ecuatoriana.

Julián Quiñones celebra en el Azteca Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

El nariñense pudo soportar la marca ecuatoriana, dio media vuelta, se puso de frente al arco y vio habilitado a su compañero y prefirió lanzar el pase. Raúl Jiménez soltó un remate a la zona alta de la portería, imposible para Galindez.

Ecuador sufre y ahora deberá mover el tablero para, al menos, buscar el empate en la capital mexicana, donde es visitante.