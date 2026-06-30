Notificación de Kylian Mbappé que sacude a la Paraguay de Alfaro: contundente aviso en el Mundial 2026

El astro de Francia, Kylian Mbappé, consideró que la selección de Paraguay es un rival que deben “tomar en serio” en los octavos de final del Mundial 2026. Los paraguayos hacen bulla en Norteamérica luego de la gesta que obtuvieron tras eliminar a Alemania en penaltis.

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Mbappé marcó dos goles en el triunfo 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final, en East Rutherford, Nueva Jersey. Y ahora la selección dirigida por Didier Deschamps se cruzará en la próxima fase con esta Paraguay con sed de triunfo y con un Gustavo Alfaro que parece dar garantías en el equipo.

“Ellos demostraron que son un equipo que hay que tomar en serio, vencieron a Alemania, así que no hay partido fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar”, señaló Mbappé en declaraciones a la transmisión oficial de TV tras la victoria ante Suecia.

¿Piensa en Lionel Messi?

El atacante del Real Madrid llegó a 18 tantos en su trayectoria en la Copa del Mundo y queda solo por detrás del argentino Lionel Messi, quien lleva 19 y es el máximo artillero histórico del torneo. Ambos ya dejaron en el pasado la vieja marca de 16 del alemán Miroslav Klose.

“El objetivo es llegar lo más lejos posible y estar en la final del 19 de julio e intentar ganarla”, declaró en la zona mixta. “Y, además, estoy convencido de que Leo hará más goles. No me centro en eso”.

Mbappé fue campeón con Francia en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022 ante la Argentina de Messi, en un partido en el que fue elegido MVP, mientras los argentinos levantaban el título. “Ahora tengo otra oportunidad”, aseveró.

Sobre el gran rendimiento de Francia

“Sé quién soy y sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer”, expresó Mbappé.

Tras abrir su cuenta este martes, Mbappé se fundió en un sentido abrazo con Deschamps, tras el fallecimiento de su madre.

“Refleja el espíritu de este grupo. Es nuestro ADN. Estamos todos juntos en esto. Sabemos que el entrenador ha pasado por una situación muy dura”, dijo en referencia a la reciente muerte de la madre del técnico.

“Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él necesita saber y sabe que nunca estará solo”, remató.

Paraguay vs. Francia

Francia y Paraguay se enfrentarán por los octavos de final del Mundial de 2026 el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El encuentro será transmitido en exclusiva para Latinoamérica por DSports (DGO).