Exparticipante del Desafío XX perdió su casa en el terremoto y pide ayuda para reconstruirla junto a sus hijos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto cambió la vida de miles de personas. Entre ellas está Rosa Muñoz, exparticipante del Desafío XX de 2024, quien logró salir ilesa, pero perdió su vivienda y ahora busca apoyo para reconstruirla junto a sus hijos nuevamente.

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El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, alcanzó una magnitud alta y registró una profundidad de 96 kilómetros.

Pereira, Cali, Manizales y Quibdó estuvieron entre las ciudades más afectadas, mientras numerosas familias tuvieron que evacuar casas con grietas, daños estructurales o derrumbes completos en diferentes zonas.

Muñoz, conocida por los seguidores del reality de competencia física, participó en el formato que se grabó en Tobia, Cundinamarca, y fue una de las desafiantes de la semana elegidas por el público.

Armenia, una de las ciudades afectadas por el terremoto de este lunes. Foto: Quindío Noticias.

En aquella jornada llegó a la Casa Beta, enfrentó a tres mujeres del Box Amarillo y terminó como ganadora sorpresiva.

Su historia de vida inspiró a millones de colombianos durante aquella participación, pero el panorama ahora es muy distinto.

El terremoto la sorprendió en Armenia, donde vivía con sus hijos. La vivienda, construida principalmente con madera y guadua, no soportó la fuerza del movimiento y terminó destruida tras el sismo.

Aunque Rosa logró salir ilesa del lugar, sus hijos y ella quedaron sin el techo que tenían antes. La exparticipante explicó que necesita ayuda para conseguir materiales de construcción y levantar nuevamente su hogar.

La situación la dejó en una condición de vulnerabilidad, especialmente porque su economía había sido golpeada.

Antes de llegar al reality, Rosa trabajaba en labores de construcción y en fincas. A pesar de esas experiencias, su participación en el programa le permitió contar una historia de esfuerzo que conectó con varios televidentes y seguidores en redes sociales y más.

Otro de los exparticipantes, Marlon Duque, se tomó sus redes sociales para tenderle la mano a Rosa y ayudarle a que su caso sea visible.

“Nuestro capi @marlonduque08 junto a nuestra querida desafiante de la semana @rossitaconstruccion quien en estos momento necesita de nuestro apoyo, su casa quedó afectada por el terremoto. Para apoyarla pueden contactarla a través de sus redes en Instagram @rossitaconstruccion”, escribió en su cuenta el mismo Marlon.

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El llamado se conoció a través de redes sociales y llegó después de que el Canal Caracol visibilizara el caso de la exparticipante.

La situación hizo que los internautas le dejaran mensajes de apoyo y solidaridad. Estas personas recordaron su paso por la competencia y la historia personal que había compartido durante su participación en televisión nacional.