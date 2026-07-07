Mientras la Selección Colombia perdió a Jhon Córdoba por un desgarro, en Suiza confirmaron la baja de su delantero Johan Manzambi tras una lesión de rodilla sufrida durante un entrenamiento.

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“Johan Manzambi se perderá el partido de octavos de final contra Colombia. Al parecer, sufrió una lesión de rodilla durante el último entrenamiento de fútbol sala, aparentemente sin contacto con ningún otro jugador. Tras el entrenamiento, Manzambi se sometió a una resonancia magnética”, informó el diario Blick.

El atacante de 20 años venía siendo habitual titular en el esquema de Murat Yakin y su ausencia significa un golpe certero para los intereses de Suiza. Rubén Vargas y Djibril Sow también llegan con molestias físicas al compromiso de Vancouver.

Manzambi no solo se perderá el partido frente a Colombia, sino que también está en duda para un hipotético duelo por cuartos de final. “Al menos, según la resonancia magnética, los peores temores no parecen haberse materializado“, agregó el medio suizo.

Johan Manzambi en el último entrenamiento de Suiza Foto: Getty Images via AFP

Esta lesión dejó conmocionados a sus compañeros y a los miembros del cuerpo técnico, pues era uno de los jugadores fijos para enfrentar a la Selección Colombia.

Manzambi marcó doblete contra Bosnia en la fase de grupos y también anotó en el duelo decisivo ante Canadá. Frente a Argelia en los dieciseisavos de final había dado una asistencia para el gol de Breel Embolo con el que abrieron el marcador.

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“Después de todo, las actuaciones de Manzambi no solo se habían ganado el cariño de los aficionados de la selección suiza, sino que también habían impresionado a sus compañeros”, apuntaron en Blick.

El técnico Yakin ya había anticipado que cualquier baja por lesión en este punto de la competencia sería difícil de solventar. En el camerino estaban cruzando los dedos para que los tres jugadores afectados se recuperaran; sin embargo, solo dos estarán disponibles para entrar en el once inicial.

¿Quién es Johan Manzambi?

Johan Manzambi es la nueva ‘joya’ del fútbol suizo y pertenece al Friburgo, de Alemania. En los últimos días ha sido mencionado como un posible objetivo del Newcastle de Inglaterra, pero todavía no se han entablado negociaciones formales.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, está por encima de los 50 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más caro de toda la selección, por encima del arquero Gregor Kobel y del extremo derecho Dan Ndoye.

La explosión de Manzambi llegó en la Copa del Mundo, pero ya venía dejando buenas sensaciones en los amistosos previos y en la parte final de las eliminatorias. Con Suiza ha disputado 16 partidos oficiales y ha marcado seis goles, una cifra nada despreciable para tener solo 20 años.