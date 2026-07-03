Del Suiza vs. Argelia salió nuevo clasificado y posible rival de Colombia en los octavos del Mundial 2026

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana que se disputará el viernes en Kansas City.

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10′) y Dan Ndoye (46).

Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última vez que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que organizó.

Jugadores de Suiza celebran el paso a octavos de final del Mundial 2026 Foto: Anadolu via AFP

La Nati supo golpear al rival en momentos decisivos, al inicio de cada periodo.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la medular a la linea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

El segundo llegó en un rechace de la defensa argelina que Ndoye recogió en la frontal del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

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Con dos goles abajo en el marcador, el equipo norteafricano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

El castigo para Argelia pudo haber sido mayor, pero Fabian Rieder mandó a las manos de Zidane un remate cuando tenía toda la portería para marcar.

¿Colombia o Ghana?, el duelo decisivo

Esta noche desde las 8:30 p.m. la Selección Colombia se estará jugando su paso a la siguiente fase de la Copa Mundo que se realiza en Norteamérica.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán un partido sumamente especial ante Carlos Queiroz, extécnico de la Tricolor que querrá ganarle al combinado patrio por su experiencia poco grata cuando pasó por el cuadro patrio.

Carlos Queiroz y Luis Díaz se reencuentran en el Colombia vs. Ghana del Mundial 2026. Foto: Fotos: Getty Images

Más allá de lo que sea un reencuentro entre jugadores y DT, los colombianos apuntan a sacar del camino a un rival africano que se ha mostrado fortalecido. Sus máximas figuras juegan en la élite, lo que aleja el ideal de que los jugadores de dicha zona del mundo se caracterizan nada más por lo físico.

Uno de los resultados más sonoros que ha logrado el elenco ghanés fue el empate que le logró sacar a Inglaterra, en la fecha 2 del Mundial. Contra Croacia perdió, pero obligóa a los europeos a esforzarse de más para el resultado final (2-1).

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

De Colombia hay que resaltar que viene de menos a más; el empate del partido pasado vs. Portugal aumentó la confianza al interior del plantel, el cual empieza a ser visto con otros ojos por rivales de peso como España y su técnico, Luis de la Fuente.

Los 26 representantes nacionales gozan de buena salud. Si Lorenzo desea mantener la nómina o hacer algunas variantes, tiene la libertad gracias a la buena capacidad física que han mostrado todo los llamados para la presente Copa del Mundo.

*Con información de AFP.