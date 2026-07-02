El gesto de Cristiano Ronaldo para despedir a Luka Modric de las copas del Mundo: conmovió al planeta

Se juntaron dos leyendas: Cristiano Ronaldo se acercó a Luka Modric y lo abrazó, luego de la victoria de Portugal sobre Croacia en el Mundial 2026. Fue este jueves, 2 de julio, en el estadio Toronto.

El saludo de dos LEYENDAS



Cristiano Ronaldo jugará los octavos de final, mientra que Luka Modric quedó eliminado del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2mdotw2NXf — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Portugal vs. Croacia se definió con agónico gol: España ya tiene rival en octavos del Mundial 2026

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Como Croacia quedó eliminada del Mundial 2026, es el adiós de Luka Modric de las copas del Mundo. A sus 40 años, el legendario futbolista se despide de las citas orbitales, siendo subcampeón en 2018.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric compartieron juntos en Real Madrid durante varios años. Ganaron numerosos títulos y entraron en la historia, no solo del cuadro merengue, sino del balompié internacional.

Cuando Luka Modric y Cristiano Ronaldo deleitaban al mundo, juntos, en Real Madrid. Foto: Getty Images

También se especula que Ronaldo podría decir adiós a la Selección de Portugal apenas se acabe la participación de los lusos en este Mundial 2026.

Croacia vs. Portugal: un partidazo en los dieciseisavos del Mundial

En el primer partido de la historia de los mundiales en el que coincidían en la cancha dos jugadores de más de 40 años, tanto Cristiano Ronaldo como Modric sabían que podía ser su último partido en la mayor competición del planeta.

Los croatas fueron los primeros en lastimar al rival, cuando Ivan Perisic abrió el marcador con un remate desde el interior del área al comienzo de la segunda parte (53′).

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Perišić, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El partido, muy entretenido hasta ese momento, enloqueció: ambos equipos mandaron disparos a la madera y a los dos se les anuló un gol por fuera de juego.

En el 66′, un derribo de Vlasic a Veiga fue sancionado con un penal y Ronaldo tomó la responsabilidad: resopló y mandó la pelota al lado contrario de donde se tiró Livakovic.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!



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Los croatas dispusieron de varias ocasiones para ponerse por delante, pero finalmente fue Gonçalo Ramos el que decantó el duelo en el descuento, con un cabezazo a un gran centro de Raphael Leao.

¡¡EL HOMBRE DE LOS GOLES EN IMPORTANTES EN TIEMPO DE DESCUENTO!! GONÇALO RAMOS CABECEÓ Y ANOTÓ EL 2-1 AGÓNICO DE PORTUGAL VS. CROACIA. PARTIDAZO.



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Croacia aún tuvo tiempo de marcar otro gol, en el 90+13′ por obra de Josko Gvardiol, pero cuando estaban en plena celebración, el árbitro fue llamado por el VAR: en el centro al área que acabó con el gol del defensa del City, su compañero Igor Matanovic tocó ligeramente la pelota y dejó a un compañero en fuera de juego.

“Significa mucho para nosotros, no sólo porque ganamos, sino por cómo lo hicimos ante un gran equipo”, declaró Ronaldo tras el partido.

Preguntado por su excompañero en el Real Madrid, Ronaldo respondió: “Luka sigue siendo una leyenda del fútbol. Solo le he dicho que felicidades por todo lo que ha logrado y que me gustaría volverlo a ver”.

Mientras Modric saboreaba sus últimos momentos en un Mundial y los croatas lloraban la eliminación, los portugueses celebraban el pase a octavos, donde los espera la Roja de Lamine Yamal.

*Con información de AFP