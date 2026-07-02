Polémico penalti le dieron a Cristiano Ronaldo para seguir con vida en el Mundial 2026: magistral ejecución

Cristiano Ronaldo se hizo grande en Canadá y a cargo de un penalti definitivo en el segundo tiempo para salvar a la selección de Portugal del desastre en el Mundial 2026. El partido de los dieciseisavos de final estuvo marcado por serias polémicas arbitrales, varios goles anulados y cerca de 20 minutos de reposición, en un desenlace que terminó con la eliminación de la Croacia de Luka Modrić.

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Tras una revisión del VAR sobre el minuto 68, el árbitro noruego Espen Eskås decretó una falta dentro del área contra el defensor central Renato Veiga, luego de un tiro de esquina en el área croata. El juez principal acudió al monitor para revisar la jugada y, posteriormente, sancionó el penal. Cristiano Ronaldo no dudó desde los once metros y marcó el 1-1 parcial ante Croacia, en Toronto, Canadá.

Momento de la revisión del VAR. Foto: Pantallazo DSports

La leyenda de Portugal no tuvo inconvenientes en medio de la tensión y colocó el 1-1 parcial, hasta que cayó el gol de Goncalo Ramos en la agonía, de cabeza, para el 2-1 definitivo. La tensión aumentó cuando Croacia anotó lo que parecía el empate para forzar el alargue, pero el árbitro noruego fue a la revisión del VAR y anuló la anotación.

Croacia no aguantó la presión tras el gol de Cristiano Ronaldo

Los croatas se fueron adelante con una anotación de Ivan Perisic en el minuto 53, pero Portugal empató y siguió adelante con gol de Gonçalo Ramos al 90+4′ cuando todo estaba encaminado al alargue.

El astro portugués, de 41 años de edad, anotó su tercer tanto en el Mundial 2026 y su undécima diana en las seis Copas del Mundo que ha disputado.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!



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Cuando todo parecía consumado, el defensor Joško Gvardiol celebró al minuto 90+13, pero su gol fue anulado después de que el árbitro Espen Eskås revisara la acción en el VAR y confirmara un fuera de lugar que generó polémica.

Modrić, en lo que seguramente fue su despedida de la máxima cita del fútbol, protestó la decisión ante el juez noruego, quien se mantuvo firme y dio por terminado el encuentro tras 19 minutos de reposición.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric en su última Copa del Mundo. Foto: FIFA

La presencia en el campo de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić permitió establecer un nuevo récord: fueron los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.

Se va una leyenda del Mundial 2026

Los excompañeros en el Real Madrid, club con el que conquistaron cuatro títulos de la Champions League en seis temporadas, protagonizaron un caluroso saludo antes del pitazo inicial en el BMO Field de Toronto.

La primera parte no estuvo a la altura del legado de ambos en el fútbol. Con pocas acciones de peligro y escasas emociones, los primeros 45 minutos parecieron guardar lo mejor para un segundo tiempo de alta intensidad.

En la segunda mitad no solo llegaron los goles, sino que el portero portugués Diogo Costa fue determinante con cinco atajadas que mantuvieron con vida a su equipo y a la carrera mundialista de su capitán.