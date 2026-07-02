Medidas en Colombia para frenar la brujería de Ghana en 16avos: así lo registra la prensa en el Mundial 2026

La Selección Colombia está en Kansas City para el partidazo de 16avos de final contra Ghana, que determinará el clasificado a octavos y donde la Tricolor arranca como gran favorita. El equipo de Néstor Lorenzo fue superior en el Grupo K y le alcanzó para ser primero en esta zona por delante de Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

Carlos Queiroz amenaza a Colombia tras inesperado impulso para Ghana: recibió gran noticia

Rival de México en los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y canal de TV

El equipo colombiano trabaja en la fórmula para detener a la Ghana de Carlos Queiroz, que tiene sed de victoria ante Colombia en Kansas City luego de clasificar como una de las mejores terceras en el Grupo L, detrás de Inglaterra y Croacia. El entrenador nacido en Mozambique es una amenaza real que deberá detener la artillería de Néstor Lorenzo.

Y ante esa amenaza que significa el entrenador naturalizado portugués, está el grupo de jugadores de Ghana que encuentra posibilidades de dar el golpe y quebrar a una Colombia inspirada y que ve con mucha energía para hacer historia en el Mundial 2026. No solo eso, sino que fuerzas, creencias, rituales y prácticas estarían haciendo de las suyas.

Bien se sabe que una de las cosas que ha llamado la atención en este Mundial 2026 es el brujo Nana Kwaku Bonsam, quien fue célebre por sus palabras tras el 0-0 ante Inglaterra, pues considera que sus trucos y rituales hicieron efecto en Harry Kane, quien no pudo marcar en Boston.

Hinchas de Ghana contra Inglaterra. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Ahora, tras la clasificación de Ghana, Kwaku Bonsam alista su repertorio para intentar frenar a Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz y demás futbolistas que intenten hacerle daño al conjunto africano. Por eso desde Bogotá se mandó una drástica medida para hacerle contrapeso a la brujería de Nana en Kansas City y la hinchada respondió.

Invitación que fue atendida en Colombia

Fue viral una invitación en la red social Facebook a un evento creado por el usuario ‘Felipe Molina’, para “contrarrestar al brujo ghanés”. La idea era que hinchas colombianos pudieran asistir a una subida a Monserrate y así frenar las oscuras medidas que los curanderos ghaneses quieren aplicar desde las gradas en Estados Unidos.

Hinchas de la Selección Colombia se dieron cita para subir al Santuario de Monserrate. Quieren enviarle buena energía al equipo y contrarrestar los rituales ganeses en el Mundial 2026. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/TKqtC3Pqm1 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026

El evento de subida al Santuario de Monserrate se llevó a cabo este jueves desde las 6:00 a.m. Muchos hinchas respondieron con la camiseta amarilla y asistieron a la caminata, además de que se observó un chamán colombiano que insistía para hacerle contrapeso a la magia de Kwaku Bonsam.

“Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tienen al brujo, Lorenzo tiene a la Virgen Luján, a los mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria”, se leía en la descripción del evento.

La prensa internacional registró la subida a Monserrate

Medios internacionales como MARCA o digitales en Ghana han cubierto este suceso que entra en la lista de curiosidades del Mundial 2026.

“En la cumbre de Monserrate, un hombre que se presentó como un supuesto chamán lideró el contra-conjuro. Vestido con pieles, tocado con el tradicional sombrero vueltiao y agitando una maraca, el líder espiritual pronunció una enérgica oración que mezcló la fe popular con la pasión futbolera”, dice uno de los párrafos de MARCA España.

‘GhanaWeb’, uno de los más leídos en ese país, se lo tomaron con mucha gracia y señalan que en Colombia se tomaron “muy en serio” las tácticas psicológicas y espirituales de sus aficionados y reportan con asombro cómo un cerro a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar (Monserrate) se convirtió en el epicentro de la “defensa” futbolística del país sudamericano.

¿Cuándo es el partido Colombia vs. Ghana?

El partido de dieciseisavos de final está previsto a jugarse el próximo viernes, 3 de julio, desde las 8:30 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Dicho escenario tiene una capacidad de más de 70.000 espectadores y cuenta con la particularidad de ser el más ruidoso del mundo.