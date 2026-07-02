Chamán subió a Monserrate para contrarrestar rituales oscuros de presunto brujo de Ghana en el previo del partido contra Colombia

En la antesala del partido entre Colombia y Ghana, que forma parte de la agenda de dieciseisavos de final, este 3 de julio, en el estadio de Kansas City, comenzó a viralizarse en redes sociales un video relacionado con un supuesto chamán que busca contrarrestar la supuesta brujería que un simpatizante del equipo africano lanza sobre los rivales.

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Esa presunta intervención espiritual causó preocupación entre algunos aficionados colombianos, quienes, en un acto de fe, decidieron subir al cerro de Monserrate para pedir a Dios protección y bendición para la Selección Colombia de cara al compromiso de vida o muerte (en términos deportivos).

Entre las personas que acudieron al tradicional santuario capitalino, llamó especialmente la atención un supuesto chamán, quien realizó un ritual frente a la iglesia del cerro con el objetivo de proteger al equipo dirigido por Néstor Lorenzo de los presuntos hechizos atribuidos al denominado brujo africano. Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde el hombre terminó robándose el protagonismo entre los asistentes.

En el ritual, el presunto chamán pronunció las siguientes palabras: “Abran los chakras, dispongan los cuerpos para ganar, victoriosos y triunfadores, aquí, hoy, mañana y siempre, viviendo el presente. ¡Aleja las víboras! ¡Aleja la serpiente, la víbora cascabel! ¡Aleja la de la Selección Colombia! Porque hoy, mañana y siempre estamos acá con la tricolor. Amarillo, azul y rojo, así se viste mi corazón”.

El miedo por este supuesto brujo comenzó en el partido contra Panamá, cuando se le vio lanzar un polvo blanco con un soplido cuando el juego iba 0-0. Pocos minutos después, los ghaneses marcaron el 1-0 con el que derrotaron a los centroamericanos.

Luego, el hombre habría influido presuntamente en el rendimiento del delantero inglés Harry Kane durante su partido de la fase de grupos que terminó sin goles. Varios internautas sostienen que el atacante del Bayern Múnich cometió dos errores claros frente al arco defendido por Benjamín Asare, por un supuesto ritual realizado por el brujo.

Daniel Muñoz, por Colombia, y Thomas Partey, por Ghana, son dos referentes que estarán en el cruce de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: Colprensa / Twitter Selección Ghana

El encuentro entre Colombia y Ghana ha generado una gran expectativa, no solamente por lo definitivo del compromiso, sino porque serán 90 minutos de pleno desgaste, de lucha y pundonor. Hasta el momento, la Tricolor sumó dos triunfos (Uzbekistán y Congo) y un empate (Portugal).

A partir de las 8:30 de la noche de este viernes, el país vibrará con este partido de la Selección Colombia. Estaremos a la expectativa de si se logra un histórico triunfo, o si, por el contrario, el equipo de Néstor Lorenzo pone fin de manera prematura a su participación en el campeonato.