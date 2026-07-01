La Copa del Mundo de la Fifa en Norteamérica avanza hacia su segunda fase de competición, donde los 32 equipos clasificados disputan las llaves de eliminación directa.

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La Selección Colombia accedió a esta instancia del torneo luego de finalizar en la primera posición del Grupo K. La Tricolor superó en la fase inicial a los seleccionados de Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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En los dieciseisavos de final, el equipo colombiano se medirá ante Ghana, un rival que ha generado atención pública debido a factores externos al ámbito deportivo. Reportes de prensa detallaron las actividades de Nana Kwaku Bonsam, un reconocido líder espiritual ghanés que realiza prácticas tradicionales.

Según declaraciones del propio Bonsam, sus rituales buscan neutralizar el rendimiento físico y mental de las figuras de los equipos rivales de su país.

Fecha, sede del compromiso y reacciones en redes sociales

El partido oficial entre las selecciones de Colombia y Ghana está programado para el próximo viernes 3 de julio. El compromiso se llevará a cabo en el estadio de la ciudad de Kansas City, Misuri, Estados Unidos, a las 8:30 de la noche, hora colombiana.

Ante la divulgación de las actividades del consejero espiritual africano, diversos sectores de la hinchada colombiana han promovido iniciativas colectivas a través de las redes sociales.

Usuarios en Facebook, Instagram y TikTok convocaron a una movilización masiva hacia el Cerro de Monserrate, ubicado en el oriente de Bogotá.

Los organizadores de la iniciativa señalaron que el objetivo de la caminata colectiva es contrarrestar el impacto de las prácticas energéticas del ciudadano ghanés. Esta convocatoria vincula el fervor deportivo con las costumbres locales de peregrinación y resistencia cultural que caracterizan a los seguidores del equipo nacional.

Monserrate como punto de concentración y el panorama del torneo

El sendero peatonal del Cerro de Monserrate constituye un punto tradicional de actividad física y promesas civiles en la capital colombiana. La ruta peatonal cuenta con una extensión de 2.350 metros y un total de 1.605 escalones de ascenso continuo. El trayecto vial traslada a los caminantes desde la base urbana de la montaña hasta la cima, situada a 3.150 metros sobre el nivel del mar.

Ascenso al cerro de Monserrate en Semana Santa. Foto: IDRD

En el aspecto puramente competitivo, el partido del viernes representa una oportunidad estadística importante para el cuerpo técnico colombiano.

En caso de obtener una victoria ante Ghana, la Selección Colombia accederá por cuarta vez en su trayectoria a los octavos de final. El ganador de este cruce directo se enfrentará en la siguiente ronda al equipo que resulte vencedor en el partido entre Argelia y Suiza.