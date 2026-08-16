En Cali, hallaron en los escombros el cuerpo del abogado Juan José Salazar, mencionado en el caso judicial de Álvaro Uribe

Se conocen detalles de la acción que están adelantando socorristas en Cali, la capital del Valle del Cauca, sobre la atención de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

En las últimas horas trascendió que fue hallado el cuerpo sin vida del abogado Juan José Salazar en los escombros del edificio Ana Pilar de Cali.

Rodrigo Lara frena en seco a Petro tras asegurar que están “matando sobrevivientes” bajo los escombros: “Una vulgaridad”

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades y organismos de socorro que están trabajando en la capital del Valle del Cauca, el hallazgo del cuerpo del abogado fue aproximadamente hacia las 2:30 a. m. La pareja sentimental del jurista tuvo la misma suerte.

En las redes sociales, se publicaron algunos mensajes lamentando la muerte del abogado:

“Encontraron sin vida a Juan José Salazar y a su novia Valentina Marcano.

Que mi Dios los reciba en su santa gloria.

De Juan José, me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra”.

El abogado fue vinculado en el proceso que se adelantó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos.

Por otro lado, la UNGRD publicó un mensaje sobre la atención humanitaria y reiteró qué países están autorizados para las labores de búsqueda de rescate.

“En la Sala de Crisis de la #UNGRD, el director David Santiago Tamayo, junto con las entidades del @SNGRDColombia, lidera una nueva sesión del Puesto de Mando Nacional para hacer seguimiento a la situación generada por el sismo de magnitud 7.4 registrado en Chocó.

“Durante la sesión se reiteró que los únicos equipos autorizados para realizar labores de búsqueda y rescate en las regiones afectadas son aquellos debidamente certificados, entre ellos: equipos USAR locales, equipos de las Fuerzas Militares, y equipos de EE .UU., Israel y Ecuador. El director de la UNGRD es el único que puede autorizar qué equipos pueden apoyar estas labores”.

Terremoto en Colombia: el director del Servicio Geológico, Julio Fierro, contesta 11 preguntas esenciales

Finalmente, la UNGRD dio a conocer que los municipios afectados por el fuerte sismo continúan diligenciando el Registro Único de Damnificados (RUD):

Familias registradas: 18.997

Personas registradas: 45.060

Viviendas habitables: 4.443

Viviendas no habitables: 4.270

Viviendas destruidas: 1.436

Viviendas averiadas: 6.077