Una denuncia de la psicóloga Katerine Trujillo Herrera puso bajo investigación un caso ocurrido en un centro de estimulación multisensorial de Cali, donde un niño de aproximadamente cinco años habría sido amarrado a una silla.

La profesional registró la situación en video y posteriormente acudió a las autoridades.

Menor de edad murió en Medellín: su madre habría hecho pasar maltrato infantil como una caída

¿Qué denunció la psicóloga?

De acuerdo con el relato entregado por Trujillo Herrera a medios de comunicación, durante sus prácticas de maestría en el establecimiento observó al menor sujeto a una silla con una correa de tela.

“La semana pasada, durante mi práctica profesional —maestría— en un centro de atención psicológica para niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Cali, presencié situaciones que me generaron una profunda tristeza”, comentó la profesional en su cuenta de Instagram.

La psicóloga aseguró que el niño permaneció en esa condición durante cerca de 40 minutos, después de haber arrojado al suelo su plato de comida.

El caso se conoció luego de la difusión de las imágenes registradas por la profesional. En la grabación, el niño aparece amarrado a una silla y, al ser preguntado sobre lo ocurrido, manifestó entre sollozos: “Rompí el platico y regué la comida”.

La psicóloga también indicó que regresó al establecimiento para verificar si la situación se repetía.

Según su testimonio, encontró nuevamente al mismo niño en circunstancias similares y afirmó haber observado otra medida de contención aplicada a otro menor.

Trujillo contó que pidió explicaciones a una trabajadora por la sujeción del menor. La respuesta, según su versión, reflejó que la práctica estaba normalizada dentro del centro.

“No se preocupe, igual el niño no dura muchas horas sentado ahí. Es para que aprenda a valorar la comida”, le habría dicho una de las cuidadoras, de acuerdo con el testimonio recogido por el medio.

Trujillo Herrera sostuvo además que informó lo ocurrido a las autoridades y que la situación quedó registrada mediante una denuncia.

El Heraldo reportó que la profesional dijo que recibió un número de radicación y que la Regional Valle del Cauca del ICBF tenía conocimiento del caso.

El relato de la denunciante hace parte de los elementos que deberán ser verificados.

La psicóloga Katerine Trujillo Herrera denunció maltrato contra un menor de cinco años. Foto: Foto hostorias Instagram @katerine_trujillo_h

ICBF y Policía investigan el caso

La situación ya pasó a conocimiento de las autoridades. El ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia iniciaron las investigaciones correspondientes por la denuncia de presunto maltrato infantil en el centro de estimulación multisensorial.

El propósito de estas actuaciones será establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existió una vulneración de los derechos del menor. Por ahora, no existe una decisión oficial que permita afirmar que las personas señaladas hayan sido responsables de maltrato.

La propia psicóloga ha señalado que no le corresponde determinar si hubo una vulneración de derechos, pues esa conclusión corresponde a las autoridades competentes.

La psicóloga Katerine Trujillo Herrera regresó al centro de estimulación acompañada por la Policía de Infancia y Adolescencia. Foto: Foto historias Instagram @katerine_trujillo_h

“No me corresponde determinar si existió una vulneración; eso debe establecerlo la autoridad competente. Pero sí considero importante que los padres conozcan y pregunten cómo se manejan las conductas difíciles en los lugares donde llevan a sus hijos”, dijo la psicóloga.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan los elementos aportados en la denuncia y establecen qué ocurrió en el centro.

Impactante caso de maltrato infantil en Cartagena: los padres del menor serían los principales señalados

Trujillo Herrera dijo que regresó al lugar acompañada por la Policía de Infancia y Adolescencia. Durante esa visita, la denunciante afirmó que los responsables del sitio sostuvieron que los padres avalaban esa clase de comportamientos.

También señaló que intentaron responsabilizarla por la difusión del caso en redes sociales.