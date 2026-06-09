Las imágenes que tienen indignada a la comunidad de Sibaté: niña de 4 años habría sido maltratada brutalmente por su padrastro

Las autoridades investigan un presunto caso de maltrato infantil ocurrido en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, donde una niña de apenas 4 años resultó con varias lesiones físicas, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez, el caso fue conocido el pasado 6 de junio en articulación con la Comisaría de Familia y una trabajadora social. Según la información preliminar, la menor habría sufrido lesiones presuntamente causadas por la pareja sentimental de su madre y todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

“La Policía Nacional rechaza cualquier tipo de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el municipio de Sibaté conocimos un caso donde se involucra a una menor de 4 años y su progenitor. Esta menor, a manos de la pareja sentimental de la progenitora, sufrió unas lesiones que ocasionaron que inmediatamente la Policía la trasladara a un centro asistencial para su atención médica”, señaló el oficial.

Tras recibir atención médica, las autoridades activaron la ruta de protección para restablecer los derechos de la menor, quien quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió el acompañamiento del caso.

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Según información conocida por las autoridades y medios locales, la denuncia surgió luego de que se evidenciaran signos de maltrato físico en la niña.

Imágenes difundidas en redes sociales en las que se evidencia cómo un hombre la golpea en reiteradas ocasiones son materia de investigación y serán clave para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del señalado agresor.

Entretanto, la Policía aseguró que todas sus capacidades operativas y judiciales fueron desplegadas para ubicar al hombre señalado de haber causado las lesiones. “Todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía Nacional están enfocadas en lograr la ubicación de esta persona responsable de estas lesiones”, agregó el comandante Gómez.