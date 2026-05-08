Habla el padre del menor de edad que cayó de una terraza en Suba: “Salí un momento”

Un video que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales registró el instante en el que un niño de dos años de edad quedó suspendido de la fachada exterior de una terraza en Bogotá.

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Tras perder el equilibrio, el menor cayó al vacío, pero logró ser atrapado por un grupo de vecinos que se había aglomerado en la vía pública al advertir la emergencia. Tras el suceso, el padre del niño entregó declaraciones a la cadena CityTv para explicar las circunstancias del hecho y confirmar el estado de salud de su hijo.

La versión de los familiares y testigos

Según el relato del padre, el incidente ocurrió mientras él se ausentó brevemente de la vivienda. “Yo salí un momento con mi hermano para comprar unos cigarrillos; queríamos fumarlos afuera para no llenar el apartamento de humo porque hay un niño pequeño. Al volver de la tienda, el niño ya estaba trepado en el balcón y había pasado todo”, explicó.

Los familiares detallaron que el menor utilizó unos bloques de ladrillo adheridos a la pared para escalar por sus propios medios hasta la cornisa de la terraza.

Momentos exactos en los que el niño cae, pero afortunadamente es recibido por la comunidad. Foto: Noticias Caracol

Un residente del sector, quien fue uno de los primeros en notar la situación, relató cómo se desarrollaron los hechos. El testigo indicó que se encontraba realizando una compra en un local cercano cuando observó la cabeza y un brazo del niño asomándose hacia la calle.

“Lo que imaginé fue que un niño no debe estar ahí solo y debería estar con alguien. Yo le empecé a hablar, él se empezó a voltear y quedó sostenido únicamente con sus brazos”, relató el ciudadano.

Una de las testigos destacó la coincidencia de que hubiera personas transitando por el lugar, ya que hacia las nueve de la noche la mayoría de los comercios cierran.

Este fue el momento en el que los vecinos atraparon al niño. Foto: Noticias Caracol

“Hacia esa hora ya casi todos los comercios estaban cerrados. Todo como que lo hace Dios, de quedarnos y resguardar al niño al momento de que estaba colgado, porque a esa hora ya todo queda muy solo”, añadió.

Intervención de las autoridades

A pesar de la caída, el reporte indica que el niño se encuentra fuera de peligro. “El niño no presenta fracturas, está en buen estado y, pues, a esperar el seguimiento que nos tenga que hacer el ICBF”, confirmó el padre.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de quienes salvaron a su hijo y pidió tolerancia ciudadana frente a los comentarios surgidos en redes.

Actualmente, la Policía de Infancia y Adolescencia, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), inició el procedimiento legal correspondiente para verificar el entorno familiar y garantizar el restablecimiento de los derechos del menor.