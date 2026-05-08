Tribunal Administrativo le ordenó a la ANT impulsar el trámite de formalización de tierras

En un fallo de 27 páginas, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aplicar todas las herramientas y mecanismos disponibles con el fin de impulsar el trámite de formalización de tierras.

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En la decisión, se confirmó parcialmente la sentencia que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la propiedad privada de dos ciudadanos, que desde septiembre de 2020 solicitaron ante la Agencia la legalización de predios.

Sin embargo, seis años después de esta petición, no se ha superado la etapa preliminar del mencionado trámite.

En este punto, la Sala precisó que la acción de tutela no era procedente para ordenar directamente a la ANT expedir el acto administrativo definitivo sobre la legalización de los predios, pues ello implicaría sustituir las competencias técnicas de la entidad.

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Sin embargo, sí advirtió que la prolongada inactividad administrativa vulneró garantías fundamentales, al no existir justificación suficiente para que el procedimiento permaneciera sin avances durante un período tan extenso.

Por esa razón, se le ordenó a la ANT valorar, en un plazo de quince días hábiles, si algunas de las solicitudes relacionadas con los predios de los accionantes cumplen los requisitos para la inclusión o no en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).

Además, deberá elaborar, dentro de treinta días hábiles, el informe técnico jurídico preliminar como paso necesario para definir la ruta para la legalización.

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El Tribunal también dispuso que la ANT impulse oficiosamente los procedimientos agrarios relacionados con la formalización de los predios, bajo los principios de eficacia, economía y celeridad, en el sentido de remover obstáculos puramente formales y evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos injustificados.

En la misma decisión judicial, se le ordenó a la entidad presentar un informe semestral en el que comunique a los interesados las actuaciones adelantadas frente a las solicitudes de formalización y, en caso de presentarse retrasos, exponga las razones que los expliquen o justifiquen.

Este es el fallo completo