Este viernes se confirmó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras la noche de este viernes 8 de mayo.

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Germán Vargas Lleras: “Lamento que su seriedad en el debate desaparezca”

Ante su partida, cobra con mucha más fuerza su último mensaje que compartió con sus seguidores, puesto que fue en un día clave para toda la nación, el pasado domingo 8 de marzo; en dicho momento se llevaron a cabo las elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

El último mensaje a la nación

El exvicepresidente mantuvo su postura crítica frente a la administración actual. “Hoy los colombianos decidimos; es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia, la inversión paralizada, salud colapsada e incertidumbre jurídica es el regalo de Petro y su gobierno”, manifestó.

Seguidamente, Lleras expresó: “Por eso los invito a votar al Senado y a la Cámara por las listas de Cambio Radical: una bancada seria, con carácter y conocimiento, capaz de ejercer control político, frenar los desvaríos y proponer soluciones viables para el país. ¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad”.

En su declaración final, el líder político hizo un llamado a la defensa de la institucionalidad y solicitó el respaldo a las listas de su partido, Cambio Radical, argumentando la necesidad de una bancada con conocimiento para ejercer control político. “¡No es momento de improvisar!”, concluyó en su intervención digital.

Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el… pic.twitter.com/URvTqZsDRd — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 8, 2026

Su faceta familiar en los últimos días

El pasado lunes 9 de marzo, el dirigente político ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC).

Posteriormente, fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se produjo su fallecimiento. Vargas Lleras permanecía bajo cuidado médico tras presentar un cuadro agudo de salud mientras se encontraba en compañía de su entorno familiar. La familia ha mantenido hermetismo sobre los detalles finales, optando por la privacidad durante el duelo.