Germán Vargas Lleras perteneció a una de las dinastías políticas más influyentes. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo

Ejecutor, centralista, pragmático y obsesionado con la infraestructura y la gestión pública. Ese era Germán Vargas Lleras, el político y exvicepresidente de Colombia, quien falleció este viernes 8 de mayo, a los 64 años de edad.

Nacido en una familia liberal, tomó esas banderas que recibió de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien es recordado por su búsqueda, casi obsesiva, de la modernización del aparato productivo y el ordenamiento fiscal.

El legado Lleras marcó mucho la vida y el camino que siguió Germán Vargas, perteneciente a una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia.

Aunque su padre era un empresario y banquero, la vena materna se impuso. Era hijo de Clemencia Lleras de la Fuente, sobrino del también político Carlos Lleras de la Fuente, quien fuera senador, diplomático candidato a la presidencia.

Otro de los integrantes de la familia Lleras que marcó la vida de Germán Vargas, fue Alberto Lleras Camargo, quien era primo de Lleras Restrepo, y en la historia del país es considerado como uno de los grandes arquitectos de la democracia del siglo XX.

Bogotá. 6 de marzo de 2024. German Vargas Lleras asiste a las marchas convocadas por los partidos de oposición del Gobierno de Gustavo Petro. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: COLPRENSA

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