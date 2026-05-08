Los expresidentes del país lamentaron el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien a sus 64 años murió tras estar internado en una unidad de cuidados intensivos durante dos meses.

El exmandatario Juan Manuel Santos, a quien acompañó durante su segundo periodo en la Casa de Nariño, escribió: “Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”.

Murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Vargas Lleras se había convertido en uno de los líderes de la oposición a la administración de Gustavo Petro, así como lo ha sido en este tiempo el exjefe de Estado Álvaro Uribe Vélez. Ambos, liderando Cambio Radical y el Centro Democrático, respectivamente, lanzaron alertas sobre la erosión de la institucionalidad durante el gobierno.

Uribe Vélez escribió que “en mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento en que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Germán Vargas Lleras: “Lamento que su seriedad en el debate desaparezca”

Iván Duque expresó que recibe con dolor la muerte del exvicepresidente, a quien se enfrentó en las elecciones presidenciales de 2018. “Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración", escribió Duque.

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, escribió: “Mi solidaridad con los familiares y amigos de Germán Vargas Lleras. Lamento profundamente su fallecimiento. Que en paz descanse”.

Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras, reaccionó y se pronunció por muerte del líder político

El exmandatario Andrés Pastrana consideró que el líder de Cambio Radical “fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia, mis sentidas condolencias”.