Luis Felipe Henao reaccionó al fallecimiento de Germán Vargas Lleras: “Tú también eres un grande de esta nación”

Se siguen conociendo las reacciones de varios sectores políticos tras la lamentable noticia de la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Fue el caso de Luis Felipe Hanao, uno de los escuderos del exvicepresidente.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Henao estuvo acompañando al líder político cuando fue ministro del Interior y Justicia en el periodo 2010 a 2012, en donde fue su viceministro.

Y por medio de su cuenta personal de X, publicó un mensaje tras la muerte de su mentor: “Hoy, te miro y veo al hombre que siempre admiré en silencio. Un hombre de verdad: honesto hasta los huesos, de esos que ya casi no quedan. Un guerrero que le plantó cara al narcotráfico sin titubear, que defendió este país con el pecho en alto y que nunca vendió su alma ni sus principios. Germán Vargas Lleras, tú también eres un grande de esta nación”.

“De esos que lucharon de verdad, que se jugaron todo por Colombia y por dejarle a Clemencia y Agustín un país mejor. Gracias por enseñarme con tu ejemplo lo que significa ser hombre de bien, trabajador incansable y padre de familia”, manifestó.

Además agregó: “El abrazo que nos damos hoy vale más que cualquier palabra. Te quiero con el alma, papá. Gracias por ser mi héroe, mi ejemplo y mi mayor orgullo”

Pero la cercanía de Luis Felipe Henao iba mas allá, ya que el país recuerda que en la campaña presidencial de 2018, fue su fórmula vicepresidencial, acompañando a Vargas Lleras a varias regiones del país.