Paloma Valencia le vuelve a enviar mensaje a Iván Cepeda: “Feliz viernes”

La candidata presidencial Paloma Valencia le sigue insistiendo al aspirante Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que le acepte participar en un debate, a pocos días de las elecciones.
A través de la red social X, Valencia le insistió nuevamente a Cepeda esta mañana de viernes 8 de mayo.
De acuerdo con la candidata, aprovechando que ambos coincidirán en Santa Marta, Cepeda debería llenarse de “un ataque de valentía” y darle el sí para que debatan.
“Coincidimos hoy en Santa Marta, candidato @IvanCepedaCast, por si le da un ataque de valentía y quiere debatir. Feliz viernes”, le dijo puntualmente Valencia a Cepeda.