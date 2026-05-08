Paloma Valencia le vuelve a enviar mensaje a Iván Cepeda: “Feliz viernes”

La candidata presidencial invitó a Cepeda por medio de X.

Redacción Confidenciales
8 de mayo de 2026 a las 11:11 a. m.
Iván Cepeda y Paloma Valencia van por la Casa de Nariño. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

La candidata presidencial Paloma Valencia le sigue insistiendo al aspirante Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que le acepte participar en un debate, a pocos días de las elecciones.

A través de la red social X, Valencia le insistió nuevamente a Cepeda esta mañana de viernes 8 de mayo.

De acuerdo con la candidata, aprovechando que ambos coincidirán en Santa Marta, Cepeda debería llenarse de “un ataque de valentía” y darle el sí para que debatan.

“Coincidimos hoy en Santa Marta, candidato @IvanCepedaCast, por si le da un ataque de valentía y quiere debatir. Feliz viernes”, le dijo puntualmente Valencia a Cepeda.