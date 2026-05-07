Julio César Triana explicó los motivos por los que votará por Abelardo de la Espriella: “No es una adhesión política”

El representante a la Cámara Julio César Triana explicó los motivos por los que decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.
Triana pertenece a Cambio Radical, partido de oposición a la administración de Gustavo Petro, que le dio libertad a sus militantes de respaldar a Paloma Valencia o a De la Espriella en esta elección.
El congresista aseguró que tomó la decisión de respaldar a De la Espriella a título personal y motivado por el compromiso de ese candidato con los valores fundamentales de Colombia, como la recuperación de la seguridad.
“Esta decisión no obedece a intereses particulares ni adhesiones políticas, sino al deseo genuino e individual de aportar a la recuperación del país y de acompañar una causa que nace de la voluntad popular de miles de colombianos, especialmente del clamor de las regiones que hoy exigen recuperar la seguridad, la autoridad y la presencia del Estado frente a la criminalidad y la violencia“, expresó Triana.
El representante a la Cámara sostuvo que el candidato presidencial tiene la determinación que se necesita para enfrentar el crimen, defender las instituciones y devolverle la tranquilidad a los colombianos.
He tomado, a título personal, la decisión de votar por Abelardo de la Espriella a la Presidencia, convencido de su carácter, su firmeza y su compromiso con valores fundamentales para Colombia.— Julio César Triana (@TrianaCongreso) May 7, 2026
Esta decisión no obedece a intereses particulares ni adhesiones políticas, sino al… https://t.co/hCQ520ezgW