Julio César Triana explicó los motivos por los que votará por Abelardo de la Espriella: “No es una adhesión política”

El representante a la Cámara Julio César Triana explicó los motivos por los que decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.

Triana pertenece a Cambio Radical, partido de oposición a la administración de Gustavo Petro, que le dio libertad a sus militantes de respaldar a Paloma Valencia o a De la Espriella en esta elección.

Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

El congresista aseguró que tomó la decisión de respaldar a De la Espriella a título personal y motivado por el compromiso de ese candidato con los valores fundamentales de Colombia, como la recuperación de la seguridad.

“Esta decisión no obedece a intereses particulares ni adhesiones políticas, sino al deseo genuino e individual de aportar a la recuperación del país y de acompañar una causa que nace de la voluntad popular de miles de colombianos, especialmente del clamor de las regiones que hoy exigen recuperar la seguridad, la autoridad y la presencia del Estado frente a la criminalidad y la violencia“, expresó Triana.

El gesto de Juan Daniel Oviedo con Aída Quilcué en la Comisión Primera del Senado

El representante a la Cámara sostuvo que el candidato presidencial tiene la determinación que se necesita para enfrentar el crimen, defender las instituciones y devolverle la tranquilidad a los colombianos.