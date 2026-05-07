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Representante Julio César Triana, de Cambio Radical, se suma a la campaña de Abelardo de la Espriella

El congresista dijo que toma esta postura porque el país no puede seguir en medio de una oleada de violencia.

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Redacción Semana
7 de mayo de 2026 a las 12:04 p. m.
El representante Julio César Triana anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella.
El representante Julio César Triana anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, publicó un video en el que anuncia su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

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El congresista cuestionó que Colombia no puede seguir sumida en la violencia, especialmente la que se ha registrado en el departamento del Huila, que él representa.

Por ejemplo, recordó el atentado con moto bomba que hubo en La Plata, Huila, que dejó dos muertos y más de 30 heridos. Pero también otros hechos violentos como un camión bomba en Cali, Valle del Cauca, en el que fallecieron cinco soldados; y el atentado de Cajibío, Cauca, en el que fallecieron más de 20 personas.

“Porque el crimen y la violencia se combaten con contundencia, estamos firmes por la Patria”, aseguró.