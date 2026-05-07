“Si hay que extraditarlo, se extradita sin dudarlo”: María Fernanda Cabal sobre Petro tras respuesta de Paloma Valencia

La respuesta de la candidata presidencial Paloma Valencia sobre si extraditaría a Gustavo Petro a Estados Unidos, si llega a ser requerido por la justicia estadounidense por investigaciones que se han abierto en su contra en ese país, generó un gran debate. Valencia no fue clara en decir que procedería con esa solicitud.

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La senadora María Fernanda Cabal se refirió a esas declaraciones. “En mi precandidatura de la que me aplazaron, lo dije claramente: Petro debe responder ante la justicia; si hay que extraditarlo, se extradita sin dudarlo. Con la justicia no se relativiza”, afirmó Cabal.

Por su parte, en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, cuando la periodista le preguntó por esa posibilidad, ella contestó: “Es una pregunta superhipotética y superdifícil, porque primero hay que mirar cuáles son los casos, quién lo pide, si están las pruebas”, aseguró Valencia.

Cuando Dávila le preguntó si tomaría esa decisión en dado caso de que solo faltara la firma de la Presidencia y la Corte de EE. UU. requiriera a Petro, ella respondió: “Mire, yo creo que uno tiene que cumplir la ley, pero yo sí creo que para un país esas persecuciones de los líderes políticos son tremendamente complicadas. Yo creo que eso uno lo resuelve en el momento”, dijo. Y aclaró que, más allá de Petro, pensaría en la gente que lo sigue.