Paloma Valencia: pasó de decir que votaría por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta a manifestar que no “carga maletas”

La candidata presidencial Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, tuvo un cambio de percepción sobre el apoyo que le daría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta si él llega a pasar a esa instancia con Iván Cepeda, como lo sugieren las más recientes encuestas.

Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

En la entrevista que tuvo Valencia con Vicky Dávila en SEMANA, en la noche de este miércoles, 6 de mayo, la senadora dijo que no le cargaría las maletas a Abelardo de la Espriella.

“Es que voy a pasar yo, Vicky, y vamos a ganar la segunda vuelta. Yo estoy trabajando para ganar. Yo no cargo maletas porque a mí me da mucho cansancio”, aseguró.

Sin embargo, hace pocos días, en otras entrevistas había reconocido que votaría por De la Espriella en una eventual segunda vuelta, con el objetivo de atajar a Iván Cepeda.

En una entrevista con Ricardo Ospina en Blu Radio, cuando el periodista le preguntó si votaría por De la Espriella si él es el que pasa a la segunda vuelta, ella contestó: “Yo sí, porque es que para mí el tema de Cepeda es un tema que habla de la supervivencia misma de la democracia”, reconoció.

Asimismo, en otra entrevista con Vanessa de la Torre en Caracol Radio, envió el mismo mensaje. “Yo voy a apoyar a cualquiera que no sea Cepeda porque me parece que la continuidad del Gobierno Petro es nefasta para Colombia”, aseguró Valencia, quien habló de cinco crisis en el actual mandato que continuarían si ganara Cepeda.

En la entrevista con SEMANA, la candidata se refirió a las diferencias que se han generado con la campaña de De la Espriella. “Yo sí estoy de acuerdo en una cosa con Abelardo: yo soy la de siempre, la que estuvo aquí enfrentando el ‘no’, la que estuvo en el gobierno Duque frenteando el paro nacional, viviendo aquí en Colombia, recorriendo los municipios”, afirmó.

Vicky Dávila entrevistó a Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Valencia señaló que nunca habría sido “amiga” de De la Espriella y que se han saludado amablemente.

“Yo lo que creo es que vamos a ganar la primera vuelta y entiendo cómo es la política. Yo no tengo resentimientos contra nadie y no acumulo resentimientos”, dijo.

De otro lado, De la Espriella había dicho en su momento que estaría dispuesto a cargarle las maletas a Valencia si es la que pasa a segunda vuelta, aunque mencionó que él cree que ganará esa contienda.

“Yo estoy claro en lo siguiente, si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, yo estoy seguro de que ella se viene conmigo”, aseguró el abogado.