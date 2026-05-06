Paloma Valencia denuncia que su teléfono y cuenta de Whatsapp fueron hackeados; le dio poder al abogado Jaime Lombana

Durante la entrevista con la periodista Vicky Dávila, la candidata presidencial Paloma Valencia hizo una grave revelación: sus comunicaciones estarían siendo interceptadas, según información que le llegó.

La aspirante aseguró que dicha información la conoció recientemente y que está muy preocupada porque “el hackeo” fue hecho a su teléfono y a los programas de mensajería instantánea.

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“Me ha llegado información de que alguien hackeó mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, dijo la candidata presidencial.

Por esa razón, reveló que le otorgó poder al reconocido abogado Jaime Lombana con la finalidad de que se aclare toda esta situación que la tiene bastante preocupada.

“Mis comunicaciones privadas no tienen que estar en poder de nadie, la Fiscalía debería decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, reiteró la integrante del Centro Democrático.

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Después de hacer la revelación, la periodista Vicky Dávila le preguntó a la candidata si lo que le está pasando tiene relación con un escrito de Abelardo de la Espriella donde afirmó: “Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”, dijo en su cuenta en X.

Sin embargo, Paloma cree que no tiene que ver una cosa con otra, aunque aclaró que las investigaciones son las que deben concluir qué es lo que está pasando. “No creo que ese trino tenga relación conmigo porque no tengo conversaciones políticas con el Ministro del Interior”.

A juicio de la aspirante presidencial es muy grave que su celular esté hackeado porque sus comunicaciones incluyen a su núcleo familiar.

No obstante, aclaró que no tiene nada que esconder, pero que es muy grave que ese tipo de situaciones estén pasando y en medio de la campaña presidencial.

Jaime Lombana, el abogado al que la candidata le otorgó poder, es uno de los penalistas más reconocidos en el país.