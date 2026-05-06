Paloma Valencia, con Vicky Dávila, habla de Abelardo de la Espriella: “Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”

La tensión que se vive entre la campaña de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella ha crecido en las últimas semanas. En entrevista con Vicky Dávila, Valencia aseguró que desde hace un mes “ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”.

La candidata narró lo que ha sido su relación con el otro candidato de la derecha. “Yo nunca he sido amiga de él. Me lo encontré el día de la Virgen de los Milagros en la Guajira”.

La candidata contó que antes solo lo había visto en la época en que ganó el ‘no’ en el plebiscito. Y agregó que en esta campaña ha intentado no crear controversias con él. “Yo soy como soy. Yo no acumulo resentimientos”, aclaró.

“Yo pienso en la segunda porque yo no quiero herir. Yo no lo he atacado porque yo pienso que para ganar” se necesita sumar con la campaña de Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

“Nosotros estamos para derrotar a Cepeda. La campaña que puede ganar en segunda vuelta, en todas las encuestas, es esta”, agregó.

La candidata Paloma Valencia respondió también si ella se considera feminista. “Es la primera vez que vamos a elegir una mujer presidenta mujer”, dijo. Pero aclaró que en algunos sectores del país, especialmente en la izquierda, se cree que las mujeres deben corresponder a una forma de ser.

“Yo creo que no hay un solo tipo de mujer”, dijo. Luego, aseguró que “si uno dice cualquier cosa uno es regañón, mandón, bravo... un hombre es distinto. Es díficil. Hay un montón de estigmatizaciones”.

La candidata le envió una pulla a De la Espriella. “No ha vivido aquí”, dijo. Y recordó su experiencia como opositora al proceso de paz con las Farc y en otros momentos relevantes de la historia del país.

Vicky Dávila le preguntó a Paloma Valencia si le había costado decir que Uribe era su papá. La candidata aseguró que esa respuesta la dio en medio de una discusión más amplia. En ese momento le habían preguntado si iba a acabar el programa de Colombia Mayor.

“Lo de Uribe es mi papá lo dije en un contexto”, aclara. Aseguró que lanzó esa expresión para aclarar que nunca iría en contra de lo que el expresidente Uribe hizo en su gobierno. “Uno respeta el legado del presidente” detalló. Y nombró: el adulto mayor, el sistema de salud, el Sena, la educación. “En eso reconozco el legado que yo tengo que cargar”, agregó.

Valencia aseguró que en una campaña presidencial había que entender que nadie es perfecto. “Esto es como un plato de comida que usted se sirve. Y hay gente que como a mí que no le gusta la cebolla: usted lo hace a un ladito y se come el resto. Los candidatos perfectos no existen, existe el conocimiento, la experiencia, la historia, lo que han hecho, y eso es lo que la gente tiene que valorar”.

Sobre el papel de Uribe en la campaña aseguró que la razón por la cual lo tiene tan cerca es precisamente por el enorme respeto del expresidente a su rol como candidata.