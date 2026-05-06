Una expresión de hizo Paloma Valencia sobre el expresidente Álvaro Uribe se volvió una de las frases más sonadas de la campaña. En una manifestación dijo: “Uribe es mi papá. Uribe es mi papá”.

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“Yo no me equivocó. Con mis lealtades nunca. Yo quiero coger todo lo que hizo bien el presidente Uribe y volverlo a hacer”, dijo en ese momento en la tarima al lado del exmandatario.

En su entrevista en SEMANA dijo “lo de Uribe es mi papá lo dije en un contexto”. Aseguró que lanzó esa expresión para aclarar que nunca iría en contra de lo que el expresidente Uribe hizo en su gobierno. “Uno respeta el legado del presidente” detalló. Y nombró: el adulto mayor, el sistema de salud, el Sena, la educación. “En eso reconozco el legado que yo tengo que cargar”, agregó.

Ante la pregunta de si eso le ha costado, la candidata dijo que en las campañas no había nadie perfecto. “Esto es como un plato de comida que usted se sirve. Y hay gente que como a mí que no le gusta la cebolla: usted lo hace a un ladito y se come el resto. Los candidatos perfectos no existen, existe el conocimiento la experiencia, la historia lo que han hecho, y eso es lo que la gente tiene que valorar”.

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