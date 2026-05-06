Se graduarán 400 personas, de 80 cárceles del país, en diplomado en derechos humanos

La Fundación Acción Interna se unió con el Inpec y la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda para dictar el diplomado virtual en “derechos humanos, educación para la libertad, la paz y las segundas oportunidades” del que se beneficiaron 400 personas, entre privados de la libertad, el equipo de vigilancia y custodia y personal administrativo de cárceles y centros de reclusión militar y policial.

Se informó que este programa promovió el conocimiento, la reflexión y la aplicación de los derechos humanos como herramientas esenciales para la transformación social, la prevención del conflicto y la erradicación de la violencia, contribuyendo a construir nuevas narrativas.

Más de 300 personas privadas de la libertad estudian Derechos Humanos en uno de los diplomados más ambiciosos del país

“La educación dignifica, transforma y restituye sueños. Desde la Fundación Acción Interna reafirmamos nuestro compromiso con la creación de segundas oportunidades reales, que nos permitan seguir construyendo un país más justo, empático y reconciliado”, dijo Johana Bahamón, directora de la organización.

La graduación se hará el próximo jueves 7 de mayo en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda y contará con la presencia del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo.