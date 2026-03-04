Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

Hace algunas horas, se conoció que el Fondo Soberano de Noruega tomó la decisión de desinvertir y excluir a Ecopetrol de su portafolio, tras llegar a la conclusión de que la petrolera habría vulnerado estándares éticos relacionados directamente con temas de derechos humanos.

Los inversionistas del fondo recibieron la comunicación durante la semana pasada. Es importante recordar que dicho fondo garantiza las pensiones en Noruega.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana

Tras los hechos, la petrolera se pronunció en la mañana de este miércoles, asegurando primeramente que la empresa se encuentra comprometida con los derechos humanos, por lo que cuenta con una Política de Derechos Humanos desde el 2009, la cual ha tenido diferentes actualizaciones, la última en 2025.

“Se encuentra alineada con estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, orientado a prevenir posibles afectaciones y a gestionar de manera responsable los impactos de sus operaciones, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos”, indicó la empresa.

Adicionalmente, indicó que continúa exigiendo a sus trabajadores, contratistas y proveedores la adopción de los más altos estándares en esta materia, con el fin de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios.

Ecopetrol se pronunció sobre esta decisión. Foto: Semana / Getty Images

De otro lado, ha indicado que ha desarrollado acciones encaminadas al respeto de las comunidades indígenas U´wa y Awá, como sujetos de especial protección, mediante el fortalecimiento de espacios de diálogo y participación tendientes a adoptar acciones y medidas encaminadas a la gestión de riesgos y potenciales impactos en las regiones donde tiene presencia operativa.

“Se resalta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía”, indicó el comunicado.