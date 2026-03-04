Empresas

Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

La petrolera mencionó sus esfuerzos frente a los derechos humanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 9:14 a. m.
Ecopetrol respondió tras la decisión del Fondo.
Ecopetrol respondió tras la decisión del Fondo. Foto: 123RF

Hace algunas horas, se conoció que el Fondo Soberano de Noruega tomó la decisión de desinvertir y excluir a Ecopetrol de su portafolio, tras llegar a la conclusión de que la petrolera habría vulnerado estándares éticos relacionados directamente con temas de derechos humanos.

Los inversionistas del fondo recibieron la comunicación durante la semana pasada. Es importante recordar que dicho fondo garantiza las pensiones en Noruega.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana

Tras los hechos, la petrolera se pronunció en la mañana de este miércoles, asegurando primeramente que la empresa se encuentra comprometida con los derechos humanos, por lo que cuenta con una Política de Derechos Humanos desde el 2009, la cual ha tenido diferentes actualizaciones, la última en 2025.

SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

“Se encuentra alineada con estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, orientado a prevenir posibles afectaciones y a gestionar de manera responsable los impactos de sus operaciones, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos”, indicó la empresa.

Empresas

SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

Empresas

IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

Empresas

MinMinas activa un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrol

Empresas

QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

Empresas

Petro vs. Galán: crece la polémica sobre el abastecimiento de agua en Bogotá tras reporte contradictorio sobre embalse de Chuza

Finanzas

Oportunidades laborales y de formación: Bavaria amplía convocatorias en 2026

Empresas

Los datos como el activo estratégico más valioso

Confidenciales

El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

Macroeconomía

Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Macroeconomía

Ministerio de Minas anuncia investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol tras grave incumplimiento

Adicionalmente, indicó que continúa exigiendo a sus trabajadores, contratistas y proveedores la adopción de los más altos estándares en esta materia, con el fin de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios.

ECOPETROL
Ecopetrol se pronunció sobre esta decisión. Foto: Semana / Getty Images

De otro lado, ha indicado que ha desarrollado acciones encaminadas al respeto de las comunidades indígenas U´wa y Awá, como sujetos de especial protección, mediante el fortalecimiento de espacios de diálogo y participación tendientes a adoptar acciones y medidas encaminadas a la gestión de riesgos y potenciales impactos en las regiones donde tiene presencia operativa.

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/minminas-activa-un-plan-temporal-de-contingencia-ante-el-incumplimiento-del-abastecimiento-de-acpm-por-parte-de-ecopetrol/202615/

“Se resalta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía”, indicó el comunicado.

Ecopetrol acciones
Esto fue lo que sucedió con la petrolera. Foto: SEMANA

Más de Empresas

El gobierno nacional aún no ha nombrado el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

La medida se da para subsanar el abastecimiento de la región.

MinMinas activa un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrol

QatarEnergy fue afectada por los ataques.

QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

Embalse de Chuza, del sistema Chingaza

Petro vs. Galán: crece la polémica sobre el abastecimiento de agua en Bogotá tras reporte contradictorio sobre embalse de Chuza

Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia.

Oportunidades laborales y de formación: Bavaria amplía convocatorias en 2026

Datos

Los datos como el activo estratégico más valioso

Paramount sella la compra de Warner Bros. Discovery y unifica sus plataformas de streaming

Las plataformas HBO Max y Paramount+ se fusionan para destronar a Netflix

Logo ISA

ISA, filial de Ecopetrol, registró una caída del 14 % en la utilidad neta. ¿Qué pasó?

Noticias Destacadas