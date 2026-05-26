Gremio gastronómico pide adelantar la celebración del Día del Padre para el 14 de junio por posible segunda vuelta electoral

La Asociación Gastronómica de Colombia compartió una propuesta a las familias del país para adelantar la celebración del Día del Padre al fin de semana del 14 de junio, una fecha que busca convertirse en una oportunidad para compartir en familia y, al mismo tiempo, impulsar el comercio y la economía local.

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Actualmente, la celebración estaría pactada para el domingo 21 de junio, día en el que se desarrollaría la segunda vuelta electoral para la presidencia de Colombia.

La iniciativa es liderada por la Asociación Gastronómica de Colombia junto a la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, organizaciones que lanzaron oficialmente la campaña “Barriga llena, papá contento” / “Bolsas llenas, papá contento”, con la que esperan dinamizar sectores como restaurantes, cafés, entretenimiento y comercio durante esa fecha especial.

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La campaña busca incentivar a los colombianos a celebrar con experiencias más completas, en las que la gastronomía, las compras y el tiempo de calidad se conviertan en los principales protagonistas.

Según los organizadores, las nuevas dinámicas de consumo muestran que las familias prefieren cada vez más invertir en momentos memorables y actividades compartidas, dejando en segundo plano los regalos tradicionales.

“Hoy las familias buscan experiencias integrales: buena comida, espacios para compartir y planes que permitan disfrutar juntos. Porque el mejor plan siempre será compartir con papá”, señalaron voceros de la iniciativa.

Comercio y sector gastronómico propusieron pasar la celebración para el 14 de junio. Foto: Imagen creada con IA Gemini

Durante el fin de semana del 14 de junio, restaurantes y centros comerciales vinculados a la campaña ofrecerán actividades especiales, promociones y experiencias diseñadas para las familias. La expectativa es que miles de personas se movilicen en distintas ciudades del país para celebrar la fecha y apoyar a emprendedores, comerciantes y empresarios locales.

La campaña “Barriga llena, papá contento” / “Bolsas llenas, papá contento” también busca reforzar el papel de los restaurantes y centros comerciales como espacios de encuentro social y familiar.

Para el gremio gastronómico, compartir alrededor de la mesa continúa siendo una de las tradiciones más importantes de los colombianos y una forma de fortalecer los vínculos afectivos.