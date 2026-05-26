Universidades y grandes marcas se unen en el Premio Mario Hernández 2026

El Premio Mario Hernández llega a su edición 2026 consolidado como una de las plataformas privadas más grandes del país enfocadas en creatividad, diseño y formación de talento joven, en un momento donde las industrias creativas empiezan a ganar mayor peso dentro de la economía colombiana.

¿El empresario Mario Hernández despidió o no a empleados tras el alza del salario mínimo? “Le dije a mi gente”

El certamen, que completa cerca de dos décadas de funcionamiento, reunió este año a estudiantes de 14 ciudades y más de 45 universidades públicas y privadas del país alrededor de retos planteados por compañías nacionales e internacionales.

Según los organizadores, el objetivo del programa no es únicamente premiar propuestas creativas, sino acercar a los estudiantes al funcionamiento práctico de la industria y fortalecer habilidades relacionadas con ejecución de proyectos, estrategia y viabilidad comercial.

Durante esta edición participaron cerca de 3.500 estudiantes, quienes compitieron en cinco categorías: diseño gráfico, comunicación audiovisual, estrategia de marketing, diseño espacial y diseño de producto.

Cada categoría estuvo acompañada por empresas que desarrollaron retos reales vinculados a necesidades específicas de sus marcas. Entre las compañías participantes aparecen BYD, Coca-Cola, Action Black, Bom Bom Bum y Mario Hernández.

Mario Hernández confesó en vivo por quién votará en una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Complicado”

En el caso de Action Black, por ejemplo, el desafío consistió en rediseñar los lobbies de sus gimnasios, mientras Coca-Cola lideró propuestas enfocadas en comunicación audiovisual. Según el equipo organizador, uno de los objetivos es que los estudiantes trabajen bajo dinámicas similares a las del mercado profesional desde etapas tempranas de formación.

El certamen completa cerca de dos décadas impulsando talento joven colombiano. Foto: Mario Hernández

El proceso de selección también refleja la dimensión que ha alcanzado el premio. Inicialmente, cerca de 200 docentes revisaron los proyectos de manera virtual y cada propuesta fue evaluada por tres jurados distintos antes de seleccionar a los primeros 75 semifinalistas.

Posteriormente, las marcas eligieron a los 15 finalistas que presentarán sus proyectos presencialmente durante la etapa final programada para el 4 y 5 de junio en Bogotá.

Además de los premios económicos, que pueden alcanzar hasta $100 millones, el programa incluye becas internacionales en el Instituto Europeo di Design (IED) de Madrid o Barcelona, mentorías empresariales, acompañamiento financiero y estrategias de exposición para los proyectos ganadores.

Mario Hernández y Disney: una colección soñada

Uno de los enfoques más destacados del certamen es la insistencia en que los participantes desarrollen propuestas viables económicamente. Dentro de los criterios de evaluación, los estudiantes deben calcular costos, presupuestos y posibilidades reales de ejecución de sus proyectos.

Los organizadores aseguran que el propósito del premio es reducir la brecha entre la formación universitaria y las dinámicas reales del mercado creativo, permitiendo que incluso quienes no resulten ganadores puedan fortalecer sus portafolios profesionales con proyectos desarrollados para marcas reales.