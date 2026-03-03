El Debate

¿El empresario Mario Hernández despidió o no a empleados tras el alza del salario mínimo? “Le dije a mi gente”

El empresario aspira a ser senador tras los comicios de este 8 de marzo.

Redacción El Debate
3 de marzo de 2026, 12:57 p. m.
Mario Hernández, empresario colombiano y candidato al Senado, el 3 de marzo de 2026 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá.
Mario Hernández, empresario colombiano y candidato al Senado, el 3 de marzo de 2026 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá. Foto: Paula Lopez - Semana

El empresario Mario Hernández habló con El Debate de SEMANA. Lo hizo en el marco de la promoción de su candidatura al Senado de la República en los comicios que tendrán lugar este 8 de marzo de 2026.

Mario Hernández confesó en vivo por quién votará en una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Complicado”

Durante la entrevista, el empresario fue consultado respecto a las decisiones que adoptó al conocer que el salario mínimo de los colombianos quedaría en 2 millones de pesos, como lo decretó el presidente Gustavo Petro.

“Yo me adapté, lo que le dije a mi gente fue ‘no vamos a liquidar a nadie, pero para no liquidar a nadie tenemos que ser más productivos y más eficientes’”, aseguró.

Posteriormente, indicó: “Los empresarios tenemos que invertir en maquinaria y tecnología para ser competitivos y queremos serlo. Yo voy a China desde el año 92 y mire lo que es China hoy en día”.

Mario Hernández y su anécdota de cuando vivía en un inquilinato: “Ese papel periódico era muy duro”

“No hemos liquidado ninguno, estamos pagándoles a todos. Acabamos de traer unos técnicos italianos, de tener maquinaria nueva para ser más más competitivos. ¿Y qué estamos haciendo? Mario Hernández está construyendo una marca colombiana compitiendo con las marcas europeas. Si usted va y mira las marcas europeas, en Mario Hernández valemos la cuarta o quinta parte del producto con una calidad muy alta. Somos el lomo de la vaca”, agregó el empresario.

Vea la entrevista completa con el empresario Mario Hernández:

YouTube video IsARih4Eu2I thumbnail

“Tenemos que hacer al país competitivo. Los empresarios deben tratar mejor a la gente. Uno nace empeloto y se va empeloto”, agregó, al señalar que parte de la clave de su éxito como empresario está en tratar bien a sus dirigidos.

“A mi gente de más de tres años le damos un auxilio de vivienda, le damos mercados mensuales, le damos papel higiénico. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vivía en un inquilinato, en el baño había papel periódico y me acuerdo que ese papel periódico era muy duro. Por eso les damos papel higiénico”, recordó el empresario.

Hernández insistió en que para entender a la gente, a sus empleados, hay algo que ha sido muy importante y es que él también pasó por momentos difíciles, antes de convertirse en un exitoso empresario.

El 19 de febrero pasado, Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmó que el nuevo decreto del salario mínimo, solicitado en el auto del Consejo de Estado, se mantendrá en $ 2.000.000 con auxilio de transporte.

Para tranquilidad de los trabajadores, para tranquilidad de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, hemos decidido con él y el ministro de Hacienda, mantener el 23,7 %, que ojalá sea el porcentaje que se mantenga en todo el año y ese es un mensaje que también debería considerar muy seriamente el Consejo de Estado, que tiene que pronunciarse de fondo sobre 38 demandas de nulidad que han sido presentadas en cabeza de sectores empresariales como Fenalco, que se opusieron al salario vital cuando lo decretó el Gobierno”, anticipó Sanguino en El Debate.

Un auto del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el alza del salario mínimo, que quedó en $ 1.750.905 y en $ 2.000.000 con el auxilio de transporte incluido.

“El Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, suscrito por el presidente de la República y los ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, a partir del 1 de enero de ese año, en la suma de $ 1.750.905. En la parte considerativa del acto, el Ejecutivo invocó como fundamento los artículos 25, 53, 56, 333 y 334 de la Constitución Política, relativos al trabajo como derecho, principio y obligación social, a la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, a la función social de la empresa y a la dirección general de la economía”, señaló el Consejo de Estado.

“En ese marco, incorporó el concepto de ‘salario vital’, a partir de definiciones propias y estudios técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entendido como un referente de suficiencia material del ingreso laboral para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia en condiciones de vida digna. Indicó que dicho concepto constituye un referente sustantivo y criterio orientador para la ponderación integral de los parámetros previstos en el artículo 8º de la Ley 278 de 1996, en armonía con el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil”, agregó.

En un documento de 63 páginas, el Consejo de Estado explicó por qué se cayó provisionalmente el aumento del salario mínimo, que quedó como decretó el Gobierno en diciembre de 2025.

