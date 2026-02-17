Ministro Antonio Sanguino anuncia qué pasará finalmente con el salario mínimo: “Hemos decidido”

Este pasado viernes, 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de salario mínimo para 2026, algo que ha generado incertidumbre entre los trabajadores colombianos que no saben qué pasará finalmente con el ingreso que reciben quincenal o mensualmente.

Fin de la mesa de concertación del salario mínimo: todo indica que se mantendrá el aumento del 23,7%

A propósito, en El Debate de SEMANA, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, envió un contundente mensaje a los trabajadores y empresarios sobre el salario mínimo.

“Para tranquilidad de los trabajadores, para tranquilidad de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, hemos decidido con él y el ministro de Hacienda, mantener el 23,7 %, que ojalá sea el porcentaje que se mantenga en todo el año y ese es un mensaje que también debería considerar muy seriamente el Consejo de Estado que tiene que pronunciarse de fondo sobre 38 demandas de nulidad que han sido presentadas en cabeza de sectores empresariales como Fenalco, que se opusieron al salario vital cuando lo decretó el Gobierno “, dijo Sanguino.

Antonio Sanguino: “No deja de producirme cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos a propósito del salario mínimo”

El jefe de la cartera de Trabajo también manifestó en El Debate que el nuevo decreto sobre el salario mínimo saldrá durante los próximos días, teniendo en cuenta los tiempos que fijó el Consejo de Estado.

Al ser consultado en El Debate respecto a si el Gobierno Petro expedirá el nuevo decreto el próximo jueves 19 de febrero, día que hay convocadas marchas en Colombia para apoyar la cifra del salario mínimo, Sanguino no lo descartó.

“Puede ser, me ha dado una muy buena idea. Esa idea la cojo como una buena iniciativa para proponerla”, indicó el ministro en El Debate.

Así mismo, Sanguino advirtió que al Consejo de Estado le explicarán con suficiencia, rigor y argumentos por qué se debe mantener la cifra del 23,7 % del salario mínimo.

Por otra parte, sobre el impacto que ha tenido el salario mínimo en el sector empresarial, Sanguino dijo que aún no cuentan con otra medición que no sea la del Dane.

“Tenemos la medición del Dane de inflación del mes de enero, que nos indica que no hubo un impacto inflacionario. Estamos observando el comportamiento de las empresas con el Ministerio de Comercio. El registro que tenemos es que el número de empresas activas ha crecido en Colombia de manera significativa, no en enero, sino en el año anterior, y no tenemos todavía mediciones más recientes. Tenemos la de diciembre y estaremos muy atentos a los resultados de las mediciones, tanto del Ministerio del Comercio como el de Hacienda, como el de Trabajo. Incluso, del Ministerio de Salud, porque con el instrumento Pila podemos saber entonces si ha habido disminución de trabajadores formales”, aseveró Sanguino.