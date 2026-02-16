Salario mínimo

El juego político con el salario mínimo: la sesión extra de la comisión salarial terminó y no buscó concertar una nueva alza

El ministro Antonio Sanguino afirma que las mayorías están de acuerdo con mantener el incremento en 23,7 %. El tema de las tasas de interés que fijó el Emisor también salió a relucir.

Redacción Economía
16 de febrero de 2026, 3:01 p. m.
Los ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. Rueda de prensa sobre salario mínimo
Los ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. Rueda de prensa sobre salario mínimo Foto: Ministerio de Trabajo / Youtube

Como lo venían temiendo muchos analistas y juristas, tras la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Política Salarial, que se reunió este lunes 16 de febrero en el Ministerio de Trabajo, se conoció la posición de una mayoría, aunque el encuentro no estaba convocado precisamente para buscar una concertación.

Ya se anticipaba que la decisión del Gobierno sería mantenerse en el incremento del 23,7 % establecido en el decreto emitido a finales de diciembre del año pasado, el cual fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado para darle margen a ese alto tribunal de examinar con mayor profundidad los argumentos de la decisión adoptada por decreto unilateral.

Mientras tanto, deberá expedirse un decreto transitorio que, según indicó el Consejo de Estado en el auto, debería tener en cuenta las variables técnicas previstas para establecer el incremento.

Lo que no se conocía con certeza era si los empleadores estarían de acuerdo con mantener la cifra inamovible, pues desde distintos sectores se advertía sobre los efectos que estaría teniendo en el costo de vida y en el sostenimiento de la nómina de trabajadores.

Según el ministro Antonio Sanguino, del lado de los empleadores existe una opinión mayoritaria que considera equivocado reducir la cifra del 23,7 %.

Noticia en desarrollo…

