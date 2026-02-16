Salario mínimo

Salario mínimo, de nuevo en negociación, tras decisión del Consejo de Estado. Esto está pasando en la reunión de concertación

La comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales tuvo que ser convocada de manera extraordinaria, para intentar acordar el contenido de un nuevo decreto de salario mínimo para 2026.

Redacción Economía
16 de febrero de 2026, 11:58 a. m.
Comisión permanente de política salarial tuvo reunirse de manera extraordinaria en el Ministerio de Trabajo.
Como en diciembre. La jornada que se adelanta en el Ministerio de Trabajo, con participación de gremios y sindicatos y la mediación del gobierno, semeja la negociación del salario mínimo que habitualmente se hace para el cierre de cada anualidad.

Esta vez, según fuentes que participan en el proceso, de nuevo se está ante la presentación de informes y documentos para tratar de argumentar en qué porcentaje debe incrementar el salario mínimo para 2026, luego de que el Consejo de Estado tomara la decisión de suspender de manera provisional el efecto del decreto emitido el año pasado, con el cual el alza aplicada fue de 23,7 %, contando el aumento del auxilio de transporte.

Aunque el gobierno, a través de varios funcionarios, ha dado señales de que emitirá un decreto sin mayores modificaciones a la cifra, en la mesa están sentados gremios como la Andi, representado en el encuentro por Bruce Mac Master; el presidente de la SAC-Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. Igualmente, está también Jaime Alberto Cabal de Fenalco. En la reunión están representados también los banqueros.

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.
Por el lado de los sindicatos, hacen presencia tanto los voceros de los trabajadores como de los pensionados. Y dentro de los emisarios del gobierno están el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo.

