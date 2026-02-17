El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que dio sobre el auto del Consejo de Estado sobre el salario mínimo de los colombianos en 2026, el jefe de la cartera laboral dijo estar sorprendido por el cambio de posición de algunos candidatos presidenciales.

“Yo saludo mucho ese consenso. Al Gobierno le parece positivo que nos hayamos puesto de acuerdo por las razones que sean. Y, por supuesto, pues no deja de producirme, digamos, cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos en campaña a propósito del salario mínimo”, señaló el ministro de Trabajo.

“En diciembre se rasgaron las vestiduras contra el decreto y contra el salario vital que empieza a ser una realidad en Colombia. Y ahora salen a respaldarlo. Incluso hay una que otra candidata que ha salido a reclamar como suyo, o como suya, el salario vital y a decir: ‘fíjense que yo tenía razón y entonces el Gobierno me hizo caso’. Pero bueno, eso no importa, lo importante es que hay salario vital, es una buena noticia para los trabajadores que reciben directamente el salario mínimo”, agregó el ministro de Trabajo.

Vea la entrevista completa con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo:

“Hay 6 millones de trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos, que en el pasado inmediato muchos de ellos recibieron un salario mínimo y que en este Gobierno pasaron a ganarse un poco más. O trabajadores que se ganan menos de un salario mínimo mensual, pero que son remunerados porcentualmente hablando respecto al valor del salario mínimo porque trabajan por semanas o por días y reciben su remuneración, también con arreglo a este incremento”, agregó.

“Y es, además, un salario vital que impacta directamente en 410.000 aprendices del SENA que, por cuenta de la reforma laboral, tienen un contrato laboral de un salario mínimo o impacta directamente también, por ejemplo, los 98.000 soldados y los 8.000 médicos internos que también empezaron a recibir este año un salario mínimo como remuneración al servicio que le prestan al país y al cuidado de todos nosotros”, agregó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o la vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Un auto del Consejo de Estado suspendió, provisionalmente, el alza del salario mínimo que el presidente, Gustavo Petro, dejó en $ 1.750.905. y que quedó en $ 2.000.000 con el auxilio de transporte incluido.

“El Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, suscrito por el presidente de la República y los ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, a partir del 1 de enero de ese año, en la suma de $ 1.750.905. En la parte considerativa del acto, el Ejecutivo invocó como fundamento los artículos 25, 53, 56, 333 y 334 de la Constitución Política, relativos al trabajo como derecho, principio y obligación social, a la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, a la función social de la empresa y a la dirección general de la economía”, señaló el Consejo de Estado.

“En ese marco, incorporó el concepto de ‘salario vital’, a partir de definiciones propias y estudios técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entendido como un referente de suficiencia material del ingreso laboral para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia en condiciones de vida digna. Indicó que dicho concepto constituye un referente sustantivo y criterio orientador para la ponderación integral de los parámetros previstos en el artículo 8º de la Ley 278 de 1996, en armonía con el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil”, agregó.

El Consejo de Estado le dio ocho días al Gobierno para presentar un nuevo decreto de alza salarial y no se descarta que el Ejecutivo lo presente en el marco de las marchas a las que convocó para este 19 de febrero en Colombia.

“La batalla todavía sigue. Hemos ganado una, pero faltan otras. Al argumento jurídico hay que ponerle pueblito”, dijo Sanguino.