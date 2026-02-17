Revelan inédita historia de lo que pasó en el Gobierno Petro tras suspensión del salario mínimo: “Días de cárcel”

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que se aumentó el salario mínimo en un 23 % para el 2026 desató gran controversia y fue un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

No obstante, algunos sectores sociales y políticos aseguraron que, en realidad, se le estaba dando ‘gasolina’ al Ejecutivo de cara a la carrera por las elecciones de este año.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló sobre este tema en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, relató una inédita historia sobre lo que se comentó al interior del Gobierno cuando se conoció la decisión del Consejo de Estado.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Antonio Sanguino: “No deja de producirme cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos a propósito del salario mínimo”

“Alguien en el Gobierno dijo: ‘Si repetimos el mismo decreto, nos pueden acusar de desacato y esto quiere decir tres días de cárcel’. Entonces, yo dije: ‘Bueno, no sería malo que paguemos tres días de cárcel por ponerle un plato de comida adicional a un trabajador en Colombia’”, contó.

El funcionario puso esto como ejemplo para dejar en claro que seguirán defendiendo el salario vital, incluso si esto les puede llegar a costar su libertad. No obstante, remarcó que el Gobierno es demócrata y, por lo mismo, se acatan los fallos más allá de que no se esté de acuerdo.

Por eso mismo, según dijo, es que en los próximos días se expedirá el decreto provisional y, con ello, se cumplirá con la orden del Consejo de Estado, teniendo presente el plazo de 8 días desde la notificación.

“Lo vamos a hacer ahora con el expediente de un acuerdo mayoritario en la comisión de concertación, que yo creo que es un mensaje poderosísimo y que debe leerse muy bien en el Consejo de Estado”, comentó.

Ministro Antonio Sanguino anuncia qué pasará finalmente con el salario mínimo: “Hemos decidido”

Sobre las marchas del próximo jueves para defender el salario vital, Sanguino remarcó que todavía queda ‘mucha tela por cortar’ a este proceso. “La batalla todavía sigue, hemos ganado una, pero faltan otras”, apuntó.

“Al argumento jurídico hay que ponerle pueblito, ponerle alma y gente que le diga a los magistrados: ‘Oiga, pónganse la mano en el corazón’. (…) Nosotros mantenemos la convocatoria y la ampliamos para defender el salario vital”, agregó.

El ministro de Trabajo sostuvo que se necesita que haya una “voz muy fuerte” del pueblo el próximo jueves, además de recordar que Colombia es uno de los países más desiguales en todo el mundo.

De hecho, no descartó que la expedición del decreto se realice ese mismo día y esto pueda ser visto por los colombianos en la Plaza de Bolívar, tal y como ha ocurrido en otros momentos.

“Nosotros vamos a explicar con suficiencia, con rigor y con argumentos la correlación que existe entre las variables de la ley con el concepto de salario vital móvil. (…) Tenemos que hacer esfuerzo porque ese bache, entre una cosa y otra, es el resultado de una decisión del legislador”, complementó.