Gustavo Petro le responde al Consejo de Estado y convoca a mesa de concertación y a marchas en todo el país: “El salario vital se mantiene”

El mandatario aseguró que no está de acuerdo con la suspensión del decreto del salario mínimo y que la argumentación presentada sustenta el incremento del 23,7%.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 7:25 p. m.
El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero sobre el salario mínimo.
El presidente Gustavo Petro hizo una alocución este domingo, 15 de febrero, para responder a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto con el cual se fijó el incremento del salario mínimo para 2026.

El mandatario aseguró que no eran ciertas las especulaciones de algunos sectores sobre que el salario vital, manera en la que Petro habla del salario mínimo, iba a desatar un alza de precios e incrementar el desempleo. “Estudios de JPMorgan Chase, un banco extranjero, demuestran que la ruta del empleo colombiano es sólida”, dijo el presidente en la alocución.

Por esa razón, Petro dio a conocer la hoja de ruta que tomará el Gobierno nacional para responder al Consejo de Estado y que tendrá como resultado un nuevo decreto.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días ya que pediremos unas aclaraciones”, dijo.

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero, acompañado de varios funcionarios del gobierno. Foto: Presidencia

Agregó: “El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”.

Reveló que el nuevo decreto transitorio mantendrá un salario mínimo vital mientras que el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.

Petro dijo que este lunes se hará una reunión clave donde se hará una concertación y que será un insumo para la elaboración del nuevo decreto.

“He convocado para este lunes una reunión con la comisión de concertación, le he pedido al empresariado y al movimiento sindical para aprovechar esta reunión y abrir el diálogo”.

Durante la alocución Petro envío un mensaje a los empresarios ya que, según él, tienen una función social que es la de dar dignidad a sus trabajadores.

Según el mandatario la economía colombiana es bastante sólida por lo que el incremento del 23,7% del salario mínimo es viable y tiene un sustento técnico.

“Estamos creciendo al 3,5 por ciento y el trabajo está aumentado, la inflación está bajando porque se ha descendido del 13 al 5 por ciento. La tasa del Banco de la República es la que nos ha frenado”.

Vicky Dávila: “Si Petro quiere subir más el salario mínimo, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”

Antes de iniciar la alocución, Petro convocó a los colombianos para el próximo jueves 19 de febrero, a las 4 de la tarde, para que salgan a todas las plazas públicas del país a defender el salario mínimo.

“La sentencia de la corte constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs productividad laboral, nos da la razón”, dijo.

La reunión de la mesa de concertación se dará este lunes y allí se conocerá si puede haber algún tipo de acuerdo, aunque hay sectores que creen que dicha negociación no puede adelantarse porque por ley debe hacerse en diciembre de cada año como pasó previo al incremento.

