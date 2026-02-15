Vicky Dávila: “Si Petro quiere subir más el salario mínimo, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”

En medio de la discusión por la suspensión provisional del decreto que definió el salario mínimo para 2026, adoptada por el Consejo de Estado, son muchas las reacciones que se han generado por lo que podría hacer el Gobierno nacional con la nueva orden del alto tribunal.

Entre las reacciones se destaca el mensaje de la candidata presidencial Vicky Dávila, quien no descartó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tome la decisión de hacer un incremento mayor al decretado en diciembre.

Esto, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado le ordenó al ejecutivo que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo.

“Si Petro quiere subir más el salario mínimo, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”, manifestó la aspirante presidencial en medio del debate por la suspensión provisional del decreto que fijó el incremento para este año.

Dávila fue clara en que “siempre estaré del lado de los trabajadores”, pero criticó el derroche y la burocracia que han denunciado desde diferentes sectores de la actual administración.

“En lo que no estoy de acuerdo es en el derroche del gasto público y los altos impuestos que asfixian a las empresas. Todo se puede lograr, el problema es la corrupción”, señaló.

Finalmente, agregó que “si se recorta el gasto público y se bajan los impuestos, todos ganamos y los politiqueros dejan de robar. La lucha no es contra los trabajadores, es contra la corrupción, la robadera y el derroche de la plata de los colombianos”.

Dávila ha sido enfática en afirmar que “como presidente no les quitaré a los trabajadores lo que han ganado”, pero buscará que las empresas “sean más productivas, a dar incentivos y estabilidad jurídica, a cambio de la creación de trabajo formal”.

“Recuperaremos la confianza para que los empresarios inviertan. La economía tiene que crecer de la mano del petróleo, el fracking, el gas, la industria energética, la minería, las obras de infraestructura, la construcción de vivienda, el agro, el turismo y el comercio. La solución no es quitarle al asalariado. La solución es que las empresas sean más prósperas”, sentenció.