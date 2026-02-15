Política

Vicky Dávila: “Si Petro quiere subir más el salario mínimo, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”

La candidata presidencial manifestó que no está de acuerdo con el derroche del gasto público y los altos impuestos a las empresas.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 7:16 p. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro
Vicky Dávila y Gustavo Petro Foto: Semana/Presidencia

En medio de la discusión por la suspensión provisional del decreto que definió el salario mínimo para 2026, adoptada por el Consejo de Estado, son muchas las reacciones que se han generado por lo que podría hacer el Gobierno nacional con la nueva orden del alto tribunal.

Entre las reacciones se destaca el mensaje de la candidata presidencial Vicky Dávila, quien no descartó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tome la decisión de hacer un incremento mayor al decretado en diciembre.

Esto, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado le ordenó al ejecutivo que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo.

“Si Petro quiere subir más el salario mínimo, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”, manifestó la aspirante presidencial en medio del debate por la suspensión provisional del decreto que fijó el incremento para este año.

