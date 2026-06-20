El candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que si gana este domingo en la segunda vuelta presidencial, tendrá como prioridad la salud de los colombianos porque, según él, el Gobierno Petro dejará en una profunda crisis al sector.

Por esa razón, durante la entrevista con la periodista Vicky Dávila, explicó la estrategia que aplicará desde el 7 de agosto cuando tome posesión, en caso de que gane las elecciones.

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De La Espriella aseguró que hará una “revolución de la salud” para intentar solucionar rápidamente todos los problemas que tiene el sector porque el sistema no aguanta más.

Dijo que lo primero será reversar todos los decretos que ha expedido el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes acudieron a esa figura al no poder tramitar la reforma en el Congreso de la República.

“Hay un problema estructural en el sistema de salud, hay que estabilizarlo para dar los tratamientos y eso será de inmediato”.

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Explicó, punto por punto, el plan de choque que aplicaría para solucionar los problemas del sector.

▪ Plan de choque de $10 billones, revisar los ajustes que se le hicieron a la UPC, que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos.

▪ Revisión trimestral de la ejecución de la UPC por parte de las EPS.

▪ Restablecer el flujo de recursos.

▪ Poner al paciente en el centro.

▪ Recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

▪ Proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables.

▪ Fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención.

▪ Inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos.

▪ Fortalecer la red hospitalaria.

▪ Dignificar al personal de la salud, hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y corrija lo que colapsó, retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos.

▪ Hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo con topes máximos a costos de administración.

▪ Hacer arbitraje de recursos mal administrados por ADRES.

Abelardo De La Espriella habla con Vicky Dávila a horas de la segunda vuelta: “No podemos pecar por exceso de confianza” Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

▪Revisar los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública, e implementar el Bloque Anticorrupción en los casos que sean necesarios.

También dijo que creará un Bloque De Búsqueda que se dedicará a luchar contra la corrupción para evitar robos de los dineros públicos.