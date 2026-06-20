Abelardo De La Espriella habla con Vicky Dávila a horas de la segunda vuelta: “No podemos pecar por exceso de confianza”

En un auditorio lleno de un entusiasta público, Abelardo De La Espriella le habla a los colombianos en una entrevista en vivo con Vicky Dávila. “Estoy agradecido con Dios y con la vida por haberme dado esta gran oportunidad”, dijo.

Vicky Dávila habla con Abelardo De La Espriella a horas de la segunda vuelta

A 12 horas de que se abran las urnas, la periodista Vicky Dávila le pregunto cómo se siente: “Estoy tranquilo, pero concentrado. Hay que estar ahí encima, estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal que está usando el presupuesto del Estado para comprar conciencias”.

El candidato aseguró que confía en que podrá tener la victoria este domingo. “Podemos estar alrededor de trece millones y medio, catorce millones de votos. Tres millones más con la gente que no votó y va a votar, y con la transferencia que se realizó de otras candidaturas”, dijo.

Pero aseguró que “el partido no se acaba hasta que se pita el final” y, por lo tanto, “no podemos pecar por exceso de confianza”.

“Han dicho que voy a acabar hasta con el nido de la perra, lo cual es falso”, le dijo De La Espriella a Vicky Dávila. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Estamos enfrentados a una mafia radical de izquierda que se aferra al poder”, agregó. “No es fortuito que en las regiones del país estén mandando los ilegales. Eso es un plan. Empoderar a los bandidos”, agregó.

Colombia decide su destino: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia, este domingo 21 de junio. Esto es lo que está en juego

De La Espriella rechazó las versiones que han corrido sobre una supuesta eliminación de entidades en el Estado. “Han dicho que voy a acabar hasta con el nido de la perra, lo cual es falso”, aseguró. Desmintió que fuera a desmontar el Icetex y quitar el subsidio a los adultos mayores. En ese punto, aseguró que si llega al poder no solo no lo quitará sino que lo subirá a 400.000 pesos mensuales.

#AbelardoPresidente | "Sacamos las cuentas, podemos subir a $400.000 el subsidio al adulto mayor (…) Estoy en esto por los más pobres": @ABDELAESPRIELLA https://t.co/TfSsTrF4cz pic.twitter.com/lnmkKZYpZx — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

El candidato aseguró que las mentiras con las que se ha manejado la campaña son muy grandes. “Nos estamos enfrentando al mal en gen. Esa gente es mala de verdad”, dijo.

Sobre las enormes crisis que recibirá el nuevo gobierno, De La Espriella compartió sus propuestas. Por ejemplo, en la salud, dijo que estabilizará el sistema y pagará las deudas que tiene el Estado a los hospitales. “Petro nombró al más bandido, pinturita, como superintendente”. Aseguró que este gobierno se saltó al Congreso e hizo una reforma a la salud por la puerta de atrás a punta de decretos.

“Estamos enfrentados a una mafia radical de izquierda que se aferra al poder”, dijo Abelardo de la Espriella. Yesid Lancheros

Respecto a uno de los miedos más grandes que existen sobre lo que suceda este domingo, que el presidente Petro no reconozca los resultados electorales si no lo se son favorables, De la Espriella fue contundente: “El llamado es a la Fuerza Pública, para que estemos claros. La Constitución que José Manuel y yo vamos a respetar y honrar, no vamos a proponer una Constituyente en nuestros cuatro años de gobierno, vamos a honrar esa Constitución. Esa Constitución que nosotros vamos a honrar desde el Gobierno prescribe claramente, que en caso de que el Gobierno desconozca el orden constitucional, el Ejército debe intervenir para restaurarlo”.

A los militares les dijo que el juramento que ellos hicieron en su momento, no es para “favorecer al régimen que se quiere quedar a través de su heredero”.