Tras una campaña turbulenta, llena de amenazas, noticias falsas, denuncias por compra de votos, un presidente participando de frente en política, e incluso manchada de sangre por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, los colombianos irán a las urnas este domingo a definir su destino.

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En el tarjetón habrá dos modelos de país en disputa: el de la oposición, que representa Abelardo de la Espriella, y el del continuismo, que está en cabeza de Iván Cepeda. Ambos llegan a la segunda vuelta el 21 de junio, luego de tres semanas de intensa actividad proselitista.

De la Espriella, en la primera vuelta, obtuvo 10.361.499 votos y Cepeda alcanzó 9.688.361. Según la última encuesta de AtlasIntel para SEMANA, De la Espriella (con el 52,4 por ciento de intención de voto) tiene hoy una ventaja de 8 puntos porcentuales frente a Cepeda (44,4 por ciento).

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan este domingo el cargo más importante del país, para el periodo 2026-2030. Foto: SEMANA

Sea quien sea el presidente, uno de los retos más urgentes para el nuevo Gobierno será la recuperación del sistema de salud, aquejado por la corrupción y un déficit billonario que ha obligado al cierre de servicios y hospitales en todo el país. Millones de colombianos sobreviven sin medicamentos y afrontan demoras en las citas.

En seguridad, el Gobierno entrante se enfrentará a un sinnúmero de grupos criminales fortalecidos y que se han expandido por todo el territorio nacional. Por si fuera poco, los cultivos de coca llegan a 300.000 hectáreas y el país volvió a ser el principal productor de cocaína en el mundo. Igualmente, la minería ilegal y la extorsión se convirtieron en un flagelo que azota a los ciudadanos en todas las regiones.

A partir del próximo 7 de agosto, quien llegue a la Casa de Nariño deberá decidir si continúa con la apuesta de la paz total de Petro o les pone fin a los diálogos con las distintas estructuras. Hasta ahora, lo único que han dejado dichas conversaciones es un fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Los peores criminales de Colombia están libres y algunos de ellos terminaron siendo reconocidos como gestores de paz por parte del Gobierno Petro.

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Los planes de cada uno

El nuevo mandatario encontrará un Estado inmensamente endeudado, con la confianza minada y un gasto público desbordado. Será imperativo retomar el manejo responsable de las finanzas.

La corrupción es otro reto fundamental. Según los organismos de control, por lo menos 60 billones de pesos terminan anualmente en los bolsillos de los corruptos, mientras más de 16 millones de pobres en las ciudades y las regiones reclaman la ayuda del Estado. Quienes menos tienen deberán ser escuchados por el nuevo presidente, que requerirá poner en marcha planes efectivos con oportunidades en empleo, educación, emprendimiento, crédito y vivienda, especialmente.

De la Espriella y Cepeda llegan al día definitivo como candidatos claramente antagónicos. Ambos han movido sus fichas, en búsqueda de votos, luego de la primera vuelta presidencial, el pasado 31 de mayo.

El Tigre, vestido con la camiseta de la selección Colombia, le apuesta a la autoridad, a cambiar la política de “siempre” y lograr una “patria milagro”, soportado en una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su más reciente mensaje de apoyo al candidato pidió expresamente votar por él.

La campaña de Abelardo de la Espriella apuesta por conquistar el voto de opinión, el electorado de derecha y los ciudadanos inconformes con la política tradicional. Foto: AFP

“Debido a sus grandes logros y su apoyo político, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡Salgan a votar por el Tigre Abelardo de la Espriella! ¡Él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia! ¡Alcanzará nuevas cotas de grandeza!”, sostuvo Trump.

De la Espriella cerró su campaña con distintos actos multitudinarios, el último de ellos en Buga, en el Valle del Cauca. El candidato ha dicho que, si llega a la Casa de Nariño, tiene listos 90 decretos para hacerles frente a los principales problemas del país. También ha señalado que inyectará 10 billones de pesos para mejorar el acceso a la salud. Asimismo, uno de los principales ejes de su propuesta es la austeridad en los recursos y un impulso decidido a las regiones. De hecho, recibirá los resultados de la segunda vuelta en Barranquilla, como ocurrió el pasado 31 de mayo.

Aunque los partidos tradicionales anunciaron en las últimas semanas que apoyarán a De la Espriella, el candidato del Movimiento Defensores de la Patria se ha mantenido en que no hace alianzas con “los políticos de siempre”, sino con el pueblo.

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Por su parte, Cepeda, el candidato del petrismo, cuenta con el apoyo del presidente Petro, que aún hoy no ha reconocido los resultados de la primera vuelta presidencial, en un hecho inédito en la historia reciente del país. Aunque Cepeda sí lo hizo, una semana después, hay una pregunta que ronda entre millones de colombianos: ¿el candidato del Pacto Histórico y el presidente Petro aceptarán los resultados de la contienda si gana De la Espriella?

Las controversias también han marcado los últimos días. Cepeda, de un momento a otro, se bajó de su propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente para modificar la Constitución de 1991, algo en lo que venía Petro y su partido. Sin embargo, las dudas persisten por las respuestas ambiguas del candidato en entrevistas que, en todo caso, dejaron la puerta abierta a esa polémica iniciativa. En Noticias RCN, Cepeda dijo que “la realidad política puede cambiar” y soltó un lacónico “no sé” cuando le preguntaron si definitivamente, en un eventual gobierno suyo, habría o no una constituyente.

La propuesta de seguridad de Iván Cepeda incluye la continuidad de la paz total y la conformación de un grupo especializado para combatir la corrupción. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En lo que sí persiste Cepeda es en continuar con la apuesta de la paz total como solución para enfrentar el grave problema de los grupos armados ilegales. En materia de corrupción, aunque ha mantenido un prudente silencio sobre los escándalos del Gobierno Petro, el candidato propuso crear un polémico sistema nacional anticorrupción liderado por el exministro Iván Velásquez, a imagen y semejanza de lo que hizo en Guatemala.

Durante los últimos días, Cepeda, quien se ha caracterizado por judicializar la política, también presentó varias denuncias en la Fiscalía contra De la Espriella.

Otro hecho que generó controversia, a horas de que se abran las urnas, fue la decisión de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Concretamente, lo hizo la fiscal Marcela Abadía, quien trabajó en la JEP. Uribe fue citado a responder por las masacres de El Aro, La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y hechos ocurridos en la hacienda Guacharacas. En ese caso, Cepeda forma parte.

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En su propuesta programática, el candidato del Pacto Histórico hace énfasis en fortalecer la inversión social y profundizar la apuesta del “cambio” de Petro. Políticamente, Cepeda tiene como aliados, entre otros, a Ernesto Samper, elegido presidente con dineros del cartel de Cali; a Timochenko, el último jefe de las Farc; y a Claudia López. Ella, antes de unirse a Cepeda, aseguró que era un despropósito que el candidato pudiera ser elegido por los grupos criminales y habló de cinco millones de votos que estas organizaciones armadas podrían ponerle a su favor, en las regiones, constriñendo el voto. A pesar de todo eso, Claudia está ahora con Cepeda y de esa manera regresó al petrismo.

Máxima tensión

En el exterior, la votación de la segunda vuelta se inició el pasado lunes. En total, están habilitados 41.421.973 colombianos para elegir al nuevo mandatario.

La segunda vuelta se desarrollará, igualmente, bajo una gran tensión política y el temor ciudadano ante informes de inteligencia que advierten sobre la existencia de un plan criminal para alterar el orden público en distintas ciudades del país.

Según le dijo el registrador Hernán Penagos a SEMANA, se espera que hacia las 6:00 p. m. el preconteo permita saber quién reemplazará a Petro en la Casa de Nariño. El presidente se mantiene en su narrativa de fraude, la misma que ha sido desmentida por la Registraduría, los jueces de la república y el CNE. Por esa razón, las proyecciones de los analistas apuntan a que el mandatario podría desconocer los resultados del domingo, como ocurrió el 31 de mayo, y lo que hará a partir del lunes y hasta el 7 de agosto es impredecible.

Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia, aseguró que la Registraduría proyecta resultados hacia las 6:00 p. m. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El candidato Cepeda, probablemente, haga lo mismo, en caso de perder, porque hasta ahora no se ha comprometido abierta y públicamente a respetar los resultados, pase lo que pase. En últimas, si es derrotado, ya no tendría nada que perder, como sí ocurría de cara a la segunda vuelta, en donde al final terminó aceptando las votaciones.

En ese sentido, entonces, será clave la fortaleza de la institucionalidad colombiana, la veeduría de la comunidad internacional y, sin lugar a dudas, Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump. De la Espriella le pidió a la fuerza pública hacer respetar la voluntad popular.

“Si Petro no reconoce los resultados, pues se cae por completo el velo y queda al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes (...) Pero si además de desconocer el resultado pretenden atornillarse en el poder a pesar de que la voluntad popular dijo lo contrario, debe activarse el artículo constitucional que faculta al Ejército a restablecer ese orden constitucional”, señaló De la Espriella.

En este contexto, las recientes declaraciones de algunos líderes políticos que están en la campaña de Iván Cepeda generaron una enorme preocupación. Gustavo Bolívar dijo que si no gana el candidato del Pacto Histórico “el país se va a incendiar” y fue más allá: “La gente no es manca, la gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados. Qué pesar que todos estos avances que hemos tenido en estos cuatro años se dañen solamente porque una muy buena parte de la población, la mitad exactamente, esté pensando que la opción es anular al contrario”.

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Otro exfuncionario del Gobierno Petro, suspendido por la Procuraduría, y que encendió las alarmas, fue Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD. “Indudablemente, el país se va a incendiar”, le dijo a la periodista Eva Rey frente a la posibilidad de que el petrismo pierda el poder.

El propio presidente ha alimentado el ambiente de zozobra que se respira en Colombia. Ha continuado con sus ataques en las redes sociales, mientras decidió, como lo hizo antes de la primera vuelta, ir por todo el país e invitar a votar por el continuismo. Petro ha dicho que estas elecciones están marcadas por una disyuntiva entre “la vida o la muerte”, sin reconocer los errores de su gobierno.

En los territorios, los grupos criminales han sido protagonistas de cara a la votación del domingo. Mientras abundan las denuncias de las presiones con fusiles a los ciudadanos para que voten por Cepeda, el Gobierno, en cabeza del ministro de Defensa, niega que eso sea verdad. Lo cierto es que la primera vuelta presidencial dejó una votación atípica por el candidato del Gobierno en las zonas más violentas.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda libran la batalla final por la Presidencia de Colombia. Foto: SEMANA

Todo esto, más las protestas que hubo luego del triunfo de De la Espriella el 31 de mayo, tienen en alerta a las Fuerzas Armadas y a los mandatarios locales y regionales, que buscarán contener cualquier alteración del orden público que se salga de la protesta pacífica.

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Ante la pregunta de un reportero sobre qué pasaría si el presidente Petro desconocía los resultados de las elecciones el 21 de junio, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, respondió: “Hay que remitirse a la Constitución y a la ley; el artículo 217 es muy claro, las Fuerzas Militares tienen una función por cumplir”.

En pocas horas, Colombia decide su destino. Gane quien gane, los resultados deberán ser respetados. De esta manera, se fortalecerá la democracia y se cumplirá el mandato de la Constitución que le da al pueblo la última palabra. Ni los criminales ni la politiquería podrán cambiar el rumbo de un nuevo país que se empezará a construir a partir de este domingo.