Frenan billonaria licitación del Gobierno Petro: denunciaron supuestas irregularidades

Colombia Compra Eficiente suspendió temporalmente una billonaria licitación adelantada por el Gobierno Petro que buscaba la adquisición de vehículos para el Estado, luego de que varios sectores alertaran de presuntas irregularidades.

La decisión se fundamentó en un requerimiento preventivo de la Procuraduría, que recogió las preocupaciones que rodearon la polémica convocatoria. Entre tantas cosas, se advirtió sobre aparentes pliegos amañados.

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Así se justificó en un comunicado difundido en las redes sociales de la entidad: “Con el fin de brindar garantías a todos los interesados y atendiendo el requerimiento preventivo de la Procuraduría de evaluar la suspensión temporal del proceso, que corresponde a la selección de proveedores del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos IV generación, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente anuncia que suspenderá por un término de dos meses dicha licitación”.

Se contó que el propósito de la medida es generar mayores espacios de claridad sobre el proceso, brindar tranquilidad a los órganos de control y fortalecer la confianza de los actores del sector que estaban participando en la iniciativa.

“La decisión también responde al compromiso institucional con la transparencia, la pluralidad de oferentes, la selección objetiva y los principios que rigen la contratación pública”, comunicó la entidad este 3 de agosto.

Con todo esto, Colombia Compra Eficiente detalló que en los próximos días instalará una mesa técnica para analizar de fondo y de manera integral el proceso de adquisición de los vehículos para las entidades del Estado.

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Con la suspensión de la licitación, será el Gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella, el que desarrollará el proceso que generó polémica en el país en las últimas semanas.