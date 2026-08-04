Carlos Oñoro, un gestor cultural, es la voz “técnica” del “fraude” que alega Petro en las elecciones

No pasó desapercibida para la opinión pública la presentación que hizo Carlos Oñoro en la Casa de Nariño este 3 de agosto. Gustavo Petro le cedió el micrófono para que le expusiera a la ciudadanía las supuestas pruebas del fraude electoral de la contienda presidencial. El perfil del hombre es cuestionado ampliamente en redes sociales.

Oñoro se presenta en las redes sociales como un gestor cultural y empresario de la música, principalmente del rock. También se ha referenciado como ingeniero electrónico y programador. Hoy, es una de las caras visibles de la investigación que demostraría la aparente irregularidad de la elección.

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Petro le dio credibilidad a sus conclusiones: “Carlos es barranquillero y logra claramente expresar cómo se hizo el fraude electoral en las pasadas elecciones. Una ciudadanía inteligente en programación y estadística de más de 75.000 testigos digitales lograron descubrir el fraude electoral”.

La teoría de Oñoro y sus compañeros, refrendada por Petro, es que se identificaron 1.350 puestos de votación con patrones estadísticos que no corresponderían a un comportamiento aleatorio de la votación y se habló de la existencia de un supuesto uso de un software para alterar los resultados. “Esas presuntas anomalías afectarían alrededor de siete millones de votos”, declaró el jefe de Estado.

Ante los cuestionamientos por su idoneidad en la materia, Oroño dijo en su cuenta de X: “Sobre mi ‘experticia’, desde el primer día de los hallazgos dije que necesitaba un estadístico o un científico de datos que replicara y certificara estos datos. Y así fue. Solo después de un análisis forense de 51 páginas, certificado por alguien con las credenciales, di por hechos los hallazgos”.

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Petro fue más allá. Él dijo que las evidencias indicarían que el ganador de las elecciones sería Iván Cepeda, no Abelardo De La Espriella. La Casa de Nariño también citó palabras del mandatario: “El presunto fraude habría sido ejecutado desde el exterior y lo calificó como un hecho que, en su criterio, compromete la soberanía nacional y genera una profunda crisis institucional”.

El jefe de Estado, pese a los cuestionamientos, siguió defendiendo la tarea de los programadores, en respuesta a las críticas del exministro Alejandro Gaviria: “No estudió estadística. ¿No ve que son 75.000 expertos en programación de computadores y estadística, y quienes hablan hacen el resumen de su trabajo colectivo?”, dijo.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó los reclamos de la oposición y declaró a De La Espriella como presidente electo. La posesión se materializará el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali y el Departamento Administrativo de la Presidencia, hoy bajo el mando de Petro, ya empezó a publicar las hojas de vida de los ministros designados por el Gobierno entrante.