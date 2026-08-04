“Bogotá está en el top 3 de ciudades capitales latinoamericanas con mayor auge de centros de servicios compartidos”: Isis Durán, directora de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá presentó un informe junto con Michael Page en el que encontraron que la ciudad es uno de los principales destinos para la operación de Centros de Servicios Compartidos (CSC) y Global Business Services (GBS) en América Latina. En entrevista con SEMANA su directora ejecutiva, Isis Durán Moreno, quien llegó a finales de mayo pasado al cargo, habló de este logro y de los propósitos que tiene para impulsar la inversión en la capital.

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SEMANA: ¿Qué encontraron en este estudio que están presentando?

ISIS DURÁN: En Invest in Bogotá nos sentimos súper complacidos de anunciar que Bogotá región entra en el top 3 de las ciudades capitales latinoamericanas en este momento con mayor auge en centros de servicios compartidos y global business services. De acuerdo con el estudio que realizamos con Michael Page, Colombia entra en ese top 3 después de Ciudad de México y después de la ciudad de Sao Paulo.

SEMANA: Cuando hace referencia a los "global bussines services", ¿a qué se refiere?

I.D.: Un global business services o un centro de servicios compartidos es una oficina desde donde una empresa presta servicios a todas sus operaciones pero ubicada en diferentes países.

Durán aseguró que su propósito más allá de traer inversión extranjera es que llegue ciencia y tecnología a la capital. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Qué importancia tienen?

I.D.: Permiten tener empleos de calidad. El promedio de los salarios es superior a los de la media a nivel nacional. Nos permite tener conexión global porque compartimos conocimiento, nos entrena el talento y nos hace mucho más competitivos a nivel internacional. Desarrolla la tecnología, la innovación, la creatividad y el desarrollo económico. Por eso la importancia de estos centros de servicios compartidos, que son operaciones locales desde donde la empresa puede atender su misma operación pero en otros países.

Generan desarrollo, innovación y, precisamente, ese es el foco de Invest in Bogotá: más allá de querer atraer inversión o cualquier empresa, es traer ciencia, tecnología innovación, inversión y conexión global.

SEMANA: ¿Cuáles son esos atributos que hace que Bogotá esté siendo atractiva en este sector?

I.D.: Voy a arrancar por el talento. En este momento, el 42% de los profesionales bilingües del país están en Bogotá región, según el Icfes. El 40% de los estudiantes del país en Administración de Empresas y Economía se encuentran en Bogotá. Adicionalmente, Bogotá tiene el top 3 de una de las top 20 mejores universidades de América Latina. Contamos con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, entre otras que nos hacen líderes a nivel Latinoamérica.

Adicionalmente, contamos con una ubicación geográfica estratégica alineada con la costa este de los Estados Unidos, con Canadá, en una misma zona horaria, incluso con una plataforma como nuestro aeropuerto de El Dorado, que en este momento es uno de los que más mueve pasajeros y carga en Latinoamérica.

En infraestructura, Bogotá se destaca y es atractiva para estos inversionistas internacionales por la infraestructura tecnológica. Tenemos una red digital sólida, data centers, entre otros. Y finalmente, también contamos con ese talento especializado que está demandando estos centros de servicios compartidos.

Puntualmente, el informe destaca cuáles son esos servicios más solicitados por los centros de servicios compartidos. Hablamos de finanzas, de recursos humanos y de tecnologías de la información, que incluyen data y analítica, inteligencia artificial, cloud computing, entre otros, que están viendo estos servicios en nuestro talento en Bogotá.

SEMANA: ¿Qué inversiones están llegando a la ciudad a través de este sector?

I.D.: El estudio menciona que estamos en este momento en un auge total de los centros de servicios compartidos en el mundo y puntualmente en Latinoamérica. El mundo está mirando en este momento a Latinoamérica, es un mercado que mueve aproximadamente 50.000 millones de dólares actualmente.

De las empresas contactadas por el estudio a nivel Latinoamérica, se proyecta un crecimiento de este año hasta el 2028 entre el 8% y el 12%. Adicionalmente, el 96% de los entrevistados manifiestan que van a mantener los centros de servicios compartidos, e incluso, los van a ampliar durante los últimos dos años. Entonces, básicamente lo que dice el estudio es que Bogotá Región se encuentra ante una oportunidad única para poder fortalecerse y ampliar en este sector.

Durán habló de las ventajas de Bogotá frente a la región. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cuáles son las proyecciones que tiene para Invest in Bogotá?

I.D.: Mi foco está en inversión extranjera directa, poder mostrar los beneficios de Bogotá región en talento, infraestructura, capacidades, ubicación estratégica geográfica, pero sobre todo, poder entender qué es lo que está demandando el mundo, ofrecer puntualmente y atender cada una de las necesidades de los países de los que principalmente recibimos inversión extranjera directa entre los que están Estados Unidos, España, México, Brasil y China. Pero más allá de estos países, que son nuestros principales inversores, la idea es poder ampliar ese espectro y atender esas necesidades de los países. Más allá de lo que yo tengo para ofrecer, es poder entender cómo se está moviendo la dinámica del mundo a nivel internacional.

El siguiente foco también va a ser poder fortalecer a Bogotá como ese centro de grandes eventos internacionales. Si bien en este momento ya estamos en el proceso de convertirnos en ese hub latinoamericano de atracción de eventos, es fortalecer y poder visibilizar esa oferta que tiene Bogotá.

Y, finalmente, seguir contribuyendo a fortalecer el entorno, el ecosistema emprendedor, conectar más startups con capital local o capital internacional, ya sea venture capital o con ángeles inversionistas, que les permitan a esos grandes talentos, incluso unicornios o empresas en sus diferentes etapas, poder crecer y convertirse en esas grandes startups que está demandando el mundo a nivel global.

SEMANA: ¿Qué llamado le hace a los emprendedores de la región y qué apoyo les pueden brindar?

I.D.: Invitamos a todos los emprendedores que ya están en un nivel de madurez, que estén listos, que ya estén ofreciendo servicios para Colombia, pero también para toda Latinoamérica, que se pongan en contacto con Invest in Bogotá, con nuestras redes. Frecuentemente generamos ese tipo de espacios con venture capital, los principales fondos a nivel internacional que les permiten crecer. La invitación principal es a que puedan estar conectados con nosotros, con nuestros principales eventos, porque estamos generando oportunidades de conseguir, no solamente asesoría, capital semilla, sino también capital para crecer.