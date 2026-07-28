La nueva edición de ‘Elevara’ seleccionará 35 mipymes para prepararlas en procesos de inversión

La iniciativa Elevara abrió una nueva convocatoria para seleccionar 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) clásicas o con características de startup del Valle del Cauca que participarán en un proceso de preparación para acceder a oportunidades de inversión. De ese total, cinco compañías harán parte de una nueva línea enfocada en economía circular, impulsada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

La estrategia, desarrollada por Comfandi, la Cámara de Comercio de Cali y Trulab, proyecta movilizar más de $4.000 millones, recursos que serán canalizados según las necesidades de cada empresa y las negociaciones que se concreten con inversionistas o entidades financieras.

La convocatoria está dirigida a empresas de sectores como agroindustria, manufactura, economía circular, bioeconomía, energías renovables, turismo sostenible, infraestructura sostenible, inclusión financiera y soluciones basadas en tecnología e innovación. Además de los indicadores financieros, la selección evaluará el potencial de crecimiento y la capacidad de generar impacto en el Valle del Cauca.

En la edición anterior se registraron 362 postulaciones. De ellas, 189 empresas avanzaron en el proceso de selección y 46 completaron la fase de alistamiento para inversión. Según cifras de Trulab, 10 compañías fueron conectadas con inversionistas y cinco obtuvieron financiación por más de $5.300 millones.

Las empresas seleccionadas participarán en un proceso de tres etapas. La primera corresponde a la selección de las 35 participantes; posteriormente recibirán mentorías especializadas y acompañamiento para fortalecer sus capacidades estratégicas y financieras. Finalmente, 10 empresas avanzarán a una fase de conexión con fondos de inversión, entidades financieras y otros actores del ecosistema de inversión de impacto. Las demás continuarán vinculadas mediante una ruta de profundización para fortalecer sus capacidades y reducir las brechas que dificultan el acceso a financiación.

La convocatoria estará abierta hasta la segunda semana de agosto.