DNP destaca la gestión y transparencia de los Institutos Financieros de Fomento en evaluación nacional

La Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial (Asoinfis) informó que los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Regional (Infis) obtuvieron resultados destacados en las más recientes evaluaciones realizadas por el Estado colombiano sobre gestión institucional y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

De acuerdo con la asociación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) otorgó las calificaciones correspondientes al primer trimestre de 2026 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), herramienta que evalúa aspectos como aprobación, contratación, ejecución física y financiera y cierre de proyectos.

En esa medición, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) obtuvo un puntaje de 100 sobre 100, mientras que el Instituto Financiero de Casanare (IFC) alcanzó 98 puntos. Según Asoinfis, Infivalle comparte el primer lugar nacional entre las entidades departamentales evaluadas por tipo de ejecutor, y el IFC se ubicó entre los primeros lugares del ranquin.

La asociación también destacó los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2025, evaluación liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el DNP. En ese índice, Infivalle obtuvo 90 puntos, seguido por INFIHUILA con 89. Inficaldas, Idea e Infimanizales registraron 88 puntos, mientras que Ifinorte alcanzó 83, Infibagué 82, Ideboy 78 e IFC 76.

Calificación del DNP destaca la gestión y transparencia de los Institutos Financieros de Fomento (INFIS) a nivel nacional. Foto: Suministrada / API

Asoinfis señaló que estos resultados respaldan la capacidad institucional de los Infis para administrar recursos públicos y ejecutar proyectos en las regiones. Agregó que este desempeño contribuye a reducir el riesgo de pérdida de recursos de regalías, facilita la ejecución de obras de infraestructura y fortalece los mecanismos de financiación para entidades territoriales.

La asociación también recordó que Infivalle recibió el ‘Premio ALIDE 2023′ por un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en Policarpa, Nariño, y el Premio Nacional de Alta Gerencia otorgado por la Presidencia de la República. Con estos resultados, Asoinfis reiteró el papel de los Infis en la gestión de recursos para el desarrollo regional.