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Colombia ya es el cuarto país con mayor confianza del consumidor en el mundo

El país registró uno de los desempeños más destacados del estudio que analiza la percepción económica en 30 mercados.

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Redacción Economía
27 de julio de 2026 a las 11:35 a. m.
Colombia mostró un aumento mensual de +5,4 frente al mes de mayo y un crecimiento interanual de +8,3 con respecto a junio de 2025
Colombia mostró un aumento mensual de +5,4 frente al mes de mayo y un crecimiento interanual de +8,3 con respecto a junio de 2025 Foto: Getty Images

Colombia fue el país que registró el mayor incremento mensual en la confianza del consumidor entre las 30 economías analizadas por Ipsos en su más reciente Índice Global de Confianza del Consumidor (ICC). El país alcanzó 54 puntos en junio, un aumento de 5,4 puntos frente a mayo y de 8,3 puntos respecto al mismo mes de 2025.

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La confianza de los consumidores colombianos se disparó de cara al cambio de gobierno

Con este resultado, Colombia se ubicó en la cuarta posición del ranking mundial, solo por detrás de India, Suecia y Malasia, y superó ampliamente el promedio global, que fue de 47,9 puntos.

El ICC, elaborado con base en las respuestas de 21.700 personas en cuatro continentes, mide el nivel de optimismo de los ciudadanos frente a la economía y sus finanzas personales. Un puntaje igual o superior a 50 refleja una percepción optimista.

Según Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, el aumento de la confianza está relacionado con el contexto político del país. “Los consumidores colombianos, en medio de la coyuntura política, muestran un optimismo creciente tras el resultado de las elecciones presidenciales”, afirmó.

En América Latina, Colombia se ubicó por encima de Brasil (53 puntos), México (51,7), Perú (48,1), Chile (41,2) y Argentina (37,4), consolidándose como uno de los mercados con mejores perspectivas de confianza en la región.

De cara al próximo Gobierno, Juan Lucas Vega, gerente general Grupo Éxito Colombia, considera clave impulsar el crecimiento, construir confianza y abrir espacios de encuentro que permitan avanzar en objetivos comunes como sociedad.
El Grupo Éxito se reinventa para competir por el consumidor colombiano

A nivel global, Asia-Pacífico continúa siendo la región con mayor optimismo. India encabezó la clasificación con 63,8 puntos, seguida por Malasia (56,8). En contraste, Estados Unidos registró 49,1 puntos, con retrocesos tanto mensual como anual, mientras que varias economías europeas, entre ellas Alemania, Francia e Italia, permanecieron por debajo del umbral de optimismo.

Ipsos destacó que la confianza del consumidor es un indicador clave para anticipar tendencias de consumo, inversión y empleo, por lo que su evolución resulta relevante para las decisiones empresariales y económicas.