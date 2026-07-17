El Grupo Éxito se reinventa para competir por el consumidor colombiano

El consumo de los hogares ha impulsado el crecimiento de la economía. Esos efectos se han visto reflejados en el comportamiento de las cadenas comerciales.

El Grupo Éxito, que desde hace un par de años está en manos del salvadoreño Grupo Calleja, tuvo un 2025 positivo. Cerró el año con ingresos consolidados por 22 billones de pesos, lo que reflejó un crecimiento de 4 por ciento frente al año anterior, excluyendo el efecto cambiario. Además, alcanzó un ebitda de 1,9 billones de pesos, con un crecimiento de 19,5 por ciento, y un margen ebitda de 8,8 por ciento.

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Pero su indicador más relevante el año pasado fue la utilidad neta, que superó los 592.000 millones de pesos, más de diez veces la registrada en 2024. “Esto refleja una compañía más eficiente, rentable y financieramente sólida”, dice Juan Lucas Vega, gerente general Grupo Éxito Colombia.

Precisamente, Colombia fue el principal motor de estos resultados, aportando el 77 por ciento de los ingresos consolidados, equivalentes a 16,9 billones de pesos. También fortaleció su posición financiera, cerrando el año con una caja de 1,17 billones de pesos.

“Estamos enfocados en cuatro palancas de valor: retail, omnicanalidad, real estate y ecosistema de negocios. Operadas bajo un modelo integrado, más eficiente y alineado con nuestras fortalezas, estas palancas constituyen una base sólida para crecer y expandir márgenes en el largo plazo”, agrega Vega.

Las campañas de descuentos son una de las estrategias recurrentes del Grupo Éxito. Foto: Cortesía Grupo Éxito

Para él, varios hechos explican estos resultados: un buen desempeño comercial, impulsado por el crecimiento de las ventas y una propuesta de valor muy competitiva, así como los avances en eficiencia operativa, productividad y control de costos y gastos. “Esto nos permitió mejorar nuestros márgenes y fortalecer la rentabilidad del negocio”, dice.

Durante 2025, los negocios complementarios continuaron generando un aporte relevante al resultado del Grupo Éxito en Colombia. Por ejemplo, la línea inmobiliaria, que opera más de 807.000 metros cuadrados de área bruta arrendable, reportó una ocupación del 98 por ciento en los centros comerciales y galerías. Los ingresos de Viva Malls fueron de 496.646 millones de pesos y crecieron más de 13 por ciento en comparación con 2024.

Asimismo, Tuya y Puntos Colombia continuaron mostrando lo que Vega destacó como “un desempeño sólido” y aportaron 23.000 millones y 16.000 millones de pesos, respectivamente, al resultado neto del año del Grupo Éxito Colombia. Puntos Colombia cerró el año pasado con más de 8 millones de clientes y una red de marcas aliadas cuatro veces superior a la de 2024.

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En medio de estos resultados, Éxito ha tenido que competir contra un segmento que viene creciendo: las tiendas de descuento duro (hard discount). ¿Cómo lo han hecho? De acuerdo con Vega, la propuesta de valor está enfocada “en más ahorro, mejor surtido, una experiencia de compra superior y el fortalecimiento de la omnicanalidad para que el cliente pueda encontrar todo lo que necesita en un solo lugar, para tener ‘el placer de elegir’”.

Dentro de estas acciones, resalta algunas de las estrategias: como el precio inSUPERable –un portafolio de más de 1.000 productos de marca propia y marcas nacionales con la mejor relación calidad-precio–, por tiempo limitado; o los imPRECIOnantes, que fijan precios bajos y estables por ciclos de dos meses en productos esenciales; o días temáticos con descuentos especiales.

Además, avanzan en la ampliación de su surtido con más de 2.000 referencias adicionales por almacén en todas las regiones del país, que se unen a su portafolio de marcas propias, como Frescampo y Ekono en alimentos; Arkitect, People y Bronzini, en textil; y Finlandek en hogar.

La propuesta de valor del Grupo Éxito está enfocada en más ahorro, mejor surtido, una experiencia de compra superior y el fortalecimiento de la omnicanalidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También ha fortalecido la experiencia de compra en sus tiendas y la unificación de sus marcas. De acuerdo con lo proyectado para el tercer trimestre, en el acumulado enero-septiembre la compañía habrá invertido más de 155.000 millones de pesos, impactando cerca de 95.000 metros cuadrados y generando más de 3.900 empleos en las obras.

Vega destaca la omnicanalidad como uno de sus grandes diferenciales. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas de canales digitales representaron 14 por ciento de la facturación total en Colombia.

En materia de inversiones, el plan del Éxito para 2026 en la región está proyectado entre 100 y 150 millones de dólares, casi el doble de lo invertido en 2025. “Una parte muy importante de estos recursos estará destinada a la expansión, renovación y modernización de nuestras tiendas, así como al fortalecimiento de nuestras capacidades operativas, tecnológicas y logísticas”, advierte Vega.

Las ventas por canales digitales representaron el 14 % del total para el Éxito en el primer trimestre de 2026. Foto: Getty Images / Bloomberg

Eventos especiales impulsan el comercio y este año aparece la palanca de crecimiento del Mundial de Fútbol. Vega considera que Éxito es el único retail del país con la capacidad de ofrecer una propuesta completa alrededor de este evento. “Contamos con exclusividades licenciadas como la colección Panitas por la Federación Colombiana de Fútbol y con licencias oficiales Fifa en la categoría textil, donde tenemos disponibles más de 184.000 unidades para la temporada”.

Añade que contaron con una oferta superior a los 16 millones de unidades que incluye textil, productos de gran consumo, juguetería, tecnología y entretenimiento, adicional a toda la oferta de televisores, parlantes y barras de sonido. Y puso como ejemplo la dinámica que le da a la categoría de televisores: “Históricamente, este comportamiento ha sido muy claro, con crecimientos superiores al 60 por ciento en el mundial de Brasil 2014 y del 45 por ciento en Rusia 2018”.

A pesar de este motor de consumo, Vega considera que el año inició con un entorno macroeconómico más exigente. Explica que las bases que tomaron en 2025, como eficiencia operativa, disciplina financiera y fortalecimiento de caja, les permitirán mantener una ruta favorable en rentabilidad y resultados. “Miramos lo que resta de 2026 con optimismo, pero también con prudencia y disciplina”, dice.

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Y agrega: “Como dicen don Francisco Calleja, presidente de la junta directiva del Grupo Éxito, y Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy”.

El Éxito ha gestionado el incierto entorno macroeconómico. Por ejemplo, frente a la tasa de cambio, Vega señala que el 90 por ciento de las compras se realizan a proveedores colombianos y, en el negocio textil, más del 95 por ciento de las prendas que comercializan se confeccionan en el país. “Esto reduce nuestra exposición a la volatilidad del dólar y fortalece el empleo y la industria nacional”.

En cuanto a la inflación, su foco ha estado en ganar eficiencia operativa, optimizar costos y fortalecer sus relaciones de largo plazo con proveedores, “lo que nos permite ofrecer alternativas de valor a los clientes sin sacrificar competitividad. Esto en un entorno donde los consumidores son cada vez más sensibles al precio”.

El gerente del Éxito señala que el 90 por ciento de sus compras las hacen a proveedores colombianos. Foto: Semana

Frente a nuevas oportunidades, Vega advierte que Venezuela es un mercado “que observamos con interés”. Explica que existe una cercanía geográfica, cultural y comercial natural con Colombia, y además hay un reconocimiento histórico de la marca Éxito entre los consumidores del vecino país. “Hoy no existe una decisión tomada ni un plan concreto de expansión en Venezuela. Estamos en una etapa temprana de evaluación”.

El principal desafío es seguir evolucionando al ritmo de las necesidades de los clientes y mantenerse cada vez más cerca de los colombianos, conociendo sus comportamientos de compra. “Hoy los consumidores buscan conveniencia, ahorro, experiencias y una integración cada vez mayor entre los canales físicos y digitales, y desde el negocio del retail estamos trabajando en ello”.

Finalmente, de cara al próximo Gobierno, afirma que será muy importante trabajar por el crecimiento del país, generar espacios para la construcción de confianza y encuentro que permitan, como sociedad, avanzar en objetivos comunes. “Trabajar de la mano del sector privado y público para proteger la economía y, con ello, la generación de empleo. El próximo Gobierno deberá trabajar en la sostenibilidad de las finanzas del país”, afirma.