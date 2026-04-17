Grupo Éxito anunció estrategia comercial para el Mundial 2026; el comercio reveló la importancia de la cita orbital para el sector

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, el Grupo Éxito anunció su estrategia comercial con el objetivo de poner en el mercado diversos productos para los fanáticos de la cita orbital.

Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general del Grupo Éxito, destacó que se contará con diversas estrategias enfocadas en los encuentros deportivos y la colección del álbum del torneo. Junto a esto, por medio de alianzas con la Federación Colombiana de Fútbol y la FIFA, se tendrán productos para los amantes al Mundial 2026.

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“Será un evento especial, ya que Colombia vuelve a este campeonato tras ocho años, desde Rusia 2018, en una edición histórica que por primera vez contará con 48 selecciones. Por eso, en Grupo Éxito queremos darles a los colombianos, desde todas nuestras marcas: Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, la posibilidad de elegir cómo disfrutar el fútbol. Trabajamos de la mano con más de 60 proveedores aliados, con quienes preparamos una oferta especial pensada para los diferentes momentos que viven los colombianos alrededor de cada partido“, señaló Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general de Grupo Éxito.

Carlos Mario Giraldo, gerente del Éxito. Foto: Suministrada a Semana API

Por medio de una rueda de prensa se anunció la colección oficial de la Selección Colombia, la cual contará con 15 de las principales estrellas del equipo y su cuerpo técnico.

Algunos de los productos cuentan con la licencia oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“En Grupo Éxito entendemos que en un año con esta temporada el consumo se acelera y las categorías cambian de comportamiento. Y, por nuestra trayectoria como marcas que han vivido múltiples certámenes deportivos, sabemos exactamente qué necesitan los colombianos para celebrar: desde lo funcional —como alimentos, tecnología y productos del hogar— hasta lo emocional —como los coleccionables, la moda y los rituales que vuelven cada evento único—. Esto responde a lo que nos inspira todos los días: queremos estar más cerca de la gente, crear experiencias de compra únicas, positivas y de valor, ofreciendo un mejor surtido con mejores precios”, dijo Ana María Lopera, gerente de Mercadeo de Grupo Éxito.

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Por último, el grupo anunció que espera poder vender cerca de 16 millones de láminas del álbum oficial y cientos de productos enfocados en el certamen.